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L'iPhone 20 Pro Max sera doté d'un écran de 7 pouces.
Publié le: 22/07/2026 @ 15:01:43: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleL'année prochaine, l'iPhone fêtera ses 20 ans et, selon certaines rumeurs, Apple marquera l'événement avec une refonte majeure du design de la gamme iPhone Pro. Les nouveaux modèles devraient s'appeler iPhone 20 et être dotés d'un écran bord à bord incurvé sur les quatre côtés, ainsi que de boutons haptiques. De plus, une source de Digital Chat Station a indiqué qu'Apple teste un écran de 6,96 pouces, qui pourrait équiper l'iPhone 20 Pro Max. Bien que cette taille ne soit supérieure que de 0,06 pouce à celle de l'écran actuel de l'iPhone 17 Pro Max, la source affirme que l'iPhone 20 Pro Max conservera le même format d'image et les mêmes dimensions. Par conséquent, le fabricant sera contraint de réduire l'épaisseur des bordures ou d'utiliser une autre astuce pour y parvenir.

Pour l'instant, il ne s'agit bien sûr que de spéculations : personne ne peut affirmer avec certitude quelles innovations Apple prévoit d'intégrer. Selon de récentes fuites, l'iPhone 20 Pro et l'iPhone 20 Pro Max pourraient également être dotés de Face ID sous l'écran et d'une protection Ceramic Shield améliorée sur les côtés. De plus, ces modèles anniversaire seraient équipés de batteries allant jusqu'à 6 000 mAh et compatibles avec la recharge sans fil inversée. Cela semble extrêmement intéressant, notamment en ce qui concerne la batterie : après tout, Apple augmente généralement la capacité de ses batteries avec beaucoup de prudence, en misant sur des améliorations logicielles. Mais tout peut encore changer.
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