522 – Des pixels et des mails, Moustiques Attack, Il fait (plus) tout noir



Aviation : Les taxis volants, ça se discute aux USA (00:01:35)

Mais on ne s'emballe pas, sauf si on veut voler en pièces...



Etoiles : L'humanité va-t-elle perdre son ciel étoilé ? (00:08:49)

Il ne va pas faire tout noir !



Linus : Quand di.. Linus dit, le noyau écoute (00:20:53)

Et tout le monde va du coup se lancer au codage agentique



Moustique : La guerre des moustiques est passée en mode futur (00:33:12)

Moustique Attacks!



Pixel : Mais qu'était-ce donc que tout ce remue ménage autour du pixel ? (00:46:25)

On m'espionne, on me surveille, ou Maurice... ?



Route : La route ? (00:54:28)

Là où on va on n'a pas besoin de route



Septembre : Firefox va accélérer ses releases (01:10:06)

Toujours plus de Firefox



Voiture : Elle vous surveille (01:14:00)

Bienvenue dans l'ère de l'ADDW

