522 – Des pixels et des mails, Moustiques Attack, Il fait (plus) tout noir

Publié le: 22/07/2026 @ 08:47:10: Par zion Dans "Les Technos"
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Mais on ne s'emballe pas, sauf si on veut voler en pièces...
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Il ne va pas faire tout noir !
Linus : Quand di.. Linus dit, le noyau écoute (00:20:53)
Et tout le monde va du coup se lancer au codage agentique
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Pixel : Mais qu'était-ce donc que tout ce remue ménage autour du pixel ? (00:46:25)
On m'espionne, on me surveille, ou Maurice... ?
Route : La route ? (00:54:28)
Là où on va on n'a pas besoin de route
Septembre : Firefox va accélérer ses releases (01:10:06)
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Bienvenue dans l'ère de l'ADDW
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