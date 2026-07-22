Le nouvel iPhone aura-t-il deux batteries ? iOS 27 semble le confirmer.

Le lancement du premier iPhone pliable approche à grands pas. Selon certaines informations, Apple développe une solution inédite pour ses smartphones. Ce sera le premier appareil de ce type commercialisé par le constructeur. La version bêta d'iOS 27 a, quant à elle, révélé des informations clés. Une référence à un iPhone équipé de deux batteries a été découverte dans le code bêta d'iOS 27. Cela laisse supposer qu'il pourrait s'agir d'un modèle pliable qui serait lancé en septembre en même temps que la gamme iPhone 18 Pro (le modèle de base et une version plus abordable de l'iPhone ne seront pas commercialisés avant début 2028). Macworld a découvert des alertes concernant l'état de la batterie dans la version bêta d'iOS 27. Cela ne serait pas surprenant si ces alertes ne concernaient pas une seule batterie, mais plusieurs cellules au sein d'un même appareil.
Un message indique que les batteries fonctionnent correctement, un autre signale une usure importante, et un autre encore mentionne une batterie non vérifiée qui n'a pas été reconnue comme un composant Apple authentique. Bien que le fabricant n'ait pas encore confirmé l'existence d'un tel appareil, de nombreuses fuites ont évoqué un iPhone pliable baptisé iPhone Fold. Selon des informations antérieures, ce smartphone arborerait un design pliable similaire à celui d'un passeport, avec une charnière verticale et un grand écran interne. Ce choix n'est pas anodin : cette conception facilite grandement l'intégration de deux batteries distinctes de part et d'autre du boîtier. Digital Chat Station avait précédemment annoncé que l'appareil utiliserait deux batteries, l'une de 1 921 mAh et l'autre de 2 962 mAh, pour une capacité totale d'environ 4 883 mAh, comparable à celle des smartphones pliables les plus performants actuellement disponibles sur le marché.
À titre de comparaison, le Samsung Galaxy Z Fold7 est doté d'une batterie de 4 400 mAh, tandis que le Google Pixel 10 Pro Fold possède une batterie de 5 015 mAh. Par conséquent, les caractéristiques attendues du premier iPhone pliable le placeraient parmi ses concurrents les plus sérieux. L'analyste Ming-Chi Kuo avait également indiqué précédemment qu'Apple prévoyait d'utiliser des cellules à haute densité énergétique. L'entreprise chercherait ainsi à la fois à augmenter l'autonomie de la batterie et à conserver un appareil plus fin. Le premier iPhone pliable sera l'un des produits les plus importants d'Apple depuis des années. Cependant, son prix, qui avoisinerait les 2000 euros, pourrait bien être son talon d'Achille. Rares seront ceux qui en comprendront l'intérêt et pourront se permettre une telle dépense.
Un message indique que les batteries fonctionnent correctement, un autre signale une usure importante, et un autre encore mentionne une batterie non vérifiée qui n'a pas été reconnue comme un composant Apple authentique. Bien que le fabricant n'ait pas encore confirmé l'existence d'un tel appareil, de nombreuses fuites ont évoqué un iPhone pliable baptisé iPhone Fold. Selon des informations antérieures, ce smartphone arborerait un design pliable similaire à celui d'un passeport, avec une charnière verticale et un grand écran interne. Ce choix n'est pas anodin : cette conception facilite grandement l'intégration de deux batteries distinctes de part et d'autre du boîtier. Digital Chat Station avait précédemment annoncé que l'appareil utiliserait deux batteries, l'une de 1 921 mAh et l'autre de 2 962 mAh, pour une capacité totale d'environ 4 883 mAh, comparable à celle des smartphones pliables les plus performants actuellement disponibles sur le marché.
À titre de comparaison, le Samsung Galaxy Z Fold7 est doté d'une batterie de 4 400 mAh, tandis que le Google Pixel 10 Pro Fold possède une batterie de 5 015 mAh. Par conséquent, les caractéristiques attendues du premier iPhone pliable le placeraient parmi ses concurrents les plus sérieux. L'analyste Ming-Chi Kuo avait également indiqué précédemment qu'Apple prévoyait d'utiliser des cellules à haute densité énergétique. L'entreprise chercherait ainsi à la fois à augmenter l'autonomie de la batterie et à conserver un appareil plus fin. Le premier iPhone pliable sera l'un des produits les plus importants d'Apple depuis des années. Cependant, son prix, qui avoisinerait les 2000 euros, pourrait bien être son talon d'Achille. Rares seront ceux qui en comprendront l'intérêt et pourront se permettre une telle dépense.
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