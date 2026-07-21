Certains ordinateurs sont de nouveau pleinement fonctionnels. Microsoft corrige un bug de Windows 11.

Windows 11 a reçu des mises à jour corrigeant les problèmes de dégradation des performances, d'arrêts inopinés et de consommation d'énergie accrue sur certains ordinateurs Dell. Ce correctif intervient quelques jours seulement après que Microsoft a officiellement reconnu le problème. Ce problème affecte uniquement certains ordinateurs Dell exécutant Windows 11 24H2 et 25H2 et disposant de la mise à jour de sécurité KB5101650 de juillet. Microsoft a expliqué que l'erreur provenait d'une modification introduite précédemment avec la mise à jour préliminaire KB5095093 de juin, provoquant un conflit entre la nouvelle interface du Gestionnaire de connexion USB-C de Windows et le pilote Intel Innovation Platform Framework Processor Participant, responsable de la gestion de l'alimentation et de la température du processeur. Les utilisateurs de certains ordinateurs Dell ont pu remarquer un point d'exclamation jaune à côté du pilote « Intel Innovation Platform Framework Processor Participant » dans le Gestionnaire de périphériques. Ils ont également constaté des arrêts inattendus, des baisses de performances, une augmentation de la température des composants et une décharge plus rapide de la batterie.
Microsoft a souligné que le problème avait été découvert lors de tests menés en collaboration avec Dell. Avant la publication du correctif, le fabricant a bloqué l'installation de la mise à jour de sécurité de juillet sur le matériel concerné. Deux mises à jour d'urgence, KB5121767 et KB5121768, sont désormais disponibles. La première concerne les ordinateurs exécutant Windows 11 24H2 et 25H2, tandis que la seconde est destinée à Windows 11 Entreprise LTSC 2024. Selon Microsoft, ces correctifs résolvent un conflit avec le pilote Intel IPF et rétablissent le bon fonctionnement des ordinateurs. Les appareils gérés par Windows Autopatch avec Hotpatch activé recevront automatiquement le correctif. Les administrateurs utilisant Microsoft Intune peuvent accélérer le déploiement du correctif conformément aux recommandations du fabricant. Microsoft rappelle également que les utilisateurs qui n'ont pas encore installé la mise à jour de sécurité de juillet devront redémarrer leur ordinateur pendant le processus de mise à jour.
Il n'est pas surprenant qu'une mise à jour perturbe les performances d'un appareil ou du système lui-même ; ce dernier cas est le plus fréquent sous Windows 11. Microsoft a commis de nombreuses erreurs à cet égard, mais il est positif qu'il ait réussi à résoudre le problème relativement rapidement.
Microsoft a souligné que le problème avait été découvert lors de tests menés en collaboration avec Dell. Avant la publication du correctif, le fabricant a bloqué l'installation de la mise à jour de sécurité de juillet sur le matériel concerné. Deux mises à jour d'urgence, KB5121767 et KB5121768, sont désormais disponibles. La première concerne les ordinateurs exécutant Windows 11 24H2 et 25H2, tandis que la seconde est destinée à Windows 11 Entreprise LTSC 2024. Selon Microsoft, ces correctifs résolvent un conflit avec le pilote Intel IPF et rétablissent le bon fonctionnement des ordinateurs. Les appareils gérés par Windows Autopatch avec Hotpatch activé recevront automatiquement le correctif. Les administrateurs utilisant Microsoft Intune peuvent accélérer le déploiement du correctif conformément aux recommandations du fabricant. Microsoft rappelle également que les utilisateurs qui n'ont pas encore installé la mise à jour de sécurité de juillet devront redémarrer leur ordinateur pendant le processus de mise à jour.
Il n'est pas surprenant qu'une mise à jour perturbe les performances d'un appareil ou du système lui-même ; ce dernier cas est le plus fréquent sous Windows 11. Microsoft a commis de nombreuses erreurs à cet égard, mais il est positif qu'il ait réussi à résoudre le problème relativement rapidement.
Plus d'actualités dans cette catégorie
20-07WindowsUn test révèle la vérité sur Windows 11 : L'OS demanderait 16 Go pour une utilisation optimale
17-07WindowsMicrosoft met fin à la prise en charge de OneDrive pour les anciennes versions de Windows 10.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité