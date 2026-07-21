Netflix a utilisé l'IA dans 300 productions.

L'intelligence artificielle n'est plus un simple terrain d'expérimentation pour Hollywood. Les événements récents montrent que les grands studios ne se demandent plus s'ils doivent utiliser l'IA, mais plutôt jusqu'où ils peuvent aller. En quelques jours seulement, Netflix a révélé l'ampleur de son utilisation de l'IA générative, un film mettant en scène une « actrice » numérique est sorti, et Christopher Nolan a ouvertement critiqué le développement de cette technologie . Lors de la présentation de ses résultats financiers du deuxième trimestre, Netflix a annoncé que des outils d'intelligence artificielle générative seraient utilisés dans environ 300 films et séries sur sa plateforme en 2026. Ce chiffre a surpris même les observateurs les plus attentifs des évolutions de l'IA dans l'industrie du divertissement. Il ne s'agit pas de quelques productions expérimentales ou d'effets spéciaux isolés ; l'IA est désormais intégrée à des centaines de projets développés par l'un des leaders du marché du streaming. D'après Netflix, cette technologie assiste principalement les créateurs en préproduction, en conception d'effets visuels et dans certaines étapes de postproduction. L'entreprise affirme que l'IA vise à accélérer la création de films et de séries, les décisions clés restant du ressort des humains.
Dans le même temps, Christopher Nolan, l'un des réalisateurs les plus influents du cinéma contemporain, a pris la parole. Le réalisateur de la dernière adaptation de « L'Odyssée », qui domine le box-office mondial, ne cache pas son scepticisme quant au développement rapide de l'intelligence artificielle. Interrogé sur la ressemblance entre l'intelligence artificielle et un cheval de Troie moderne, il a répondu qu'il s'agissait d'un « cheval de Troie dont chacun sait qu'il abrite des Grecs ». Il a souligné que la menace n'était pas dissimulée. Chacun peut constater les conséquences du développement de cette technologie. Le réalisateur a également évoqué la réaction du public. Il a déclaré qu'il était difficile de citer une autre technologie qui se soit développée aussi rapidement et qui ait suscité une telle méfiance de la part des utilisateurs. « Je pense que l’IA est un cheval de Troie dont tout le monde sait qu’il abrite des Grecs », a déclaré Nolan, ajoutant qu’il s’agit d’un « cheval transparent, fait de verre ».
La discussion s'est intensifiée suite à la présentation d'un projet du studio britannique Particle6. La société a annoncé que Tilly Norwood, un personnage entièrement généré par intelligence artificielle, jouerait le rôle principal dans le film « Misaligned ». La production a immédiatement suscité une réaction de la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs. L'organisation a fait valoir qu'un personnage numérique ne peut être traité comme un véritable artiste. Selon les représentants syndicaux, les modèles d'IA sont basés sur des œuvres créées par des humains, qui, souvent, n'ont pas consenti à ce que leurs travaux soient utilisés pour entraîner les algorithmes. Cet argument se retrouve également dans les litiges concernant la musique, le graphisme et la photographie, les créateurs exigeant de plus en plus de règles claires régissant l'utilisation de leurs œuvres par les entreprises développant l'intelligence artificielle.
Bien sûr, le point le plus controversé dans tout cela concerne la rémunération. Les organisations représentant les acteurs et les créateurs souhaitent que les studios versent des redevances spécifiques pour l'utilisation de doubles humains numériques ou leur remplacement par une intelligence artificielle. Les représentants de l'industrie cinématographique contestent cette approche. Ils estiment qu'un personnage entièrement créé par ordinateur n'est pas la copie d'un acteur et ne devrait donc pas être soumis aux mêmes règles. C’est sur cette question que se concentrent actuellement les négociations entre les universités et les syndicats. Depuis des mois, des experts alertent sur la situation particulièrement difficile que traverse l'industrie de l'animation. Selon CVL Economics, l'intelligence artificielle générative pourrait remplacer ou supprimer environ 118 500 emplois dans le secteur américain du cinéma, de la télévision et de l'animation d'ici fin 2026. Jeffrey Katzenberg, cofondateur de DreamWorks, va encore plus loin. Il estime que l'IA pourrait à terme remplacer la grande majorité des emplois dans l'animation.
Dans le même temps, Christopher Nolan, l'un des réalisateurs les plus influents du cinéma contemporain, a pris la parole. Le réalisateur de la dernière adaptation de « L'Odyssée », qui domine le box-office mondial, ne cache pas son scepticisme quant au développement rapide de l'intelligence artificielle. Interrogé sur la ressemblance entre l'intelligence artificielle et un cheval de Troie moderne, il a répondu qu'il s'agissait d'un « cheval de Troie dont chacun sait qu'il abrite des Grecs ». Il a souligné que la menace n'était pas dissimulée. Chacun peut constater les conséquences du développement de cette technologie. Le réalisateur a également évoqué la réaction du public. Il a déclaré qu'il était difficile de citer une autre technologie qui se soit développée aussi rapidement et qui ait suscité une telle méfiance de la part des utilisateurs. « Je pense que l’IA est un cheval de Troie dont tout le monde sait qu’il abrite des Grecs », a déclaré Nolan, ajoutant qu’il s’agit d’un « cheval transparent, fait de verre ».
La discussion s'est intensifiée suite à la présentation d'un projet du studio britannique Particle6. La société a annoncé que Tilly Norwood, un personnage entièrement généré par intelligence artificielle, jouerait le rôle principal dans le film « Misaligned ». La production a immédiatement suscité une réaction de la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs. L'organisation a fait valoir qu'un personnage numérique ne peut être traité comme un véritable artiste. Selon les représentants syndicaux, les modèles d'IA sont basés sur des œuvres créées par des humains, qui, souvent, n'ont pas consenti à ce que leurs travaux soient utilisés pour entraîner les algorithmes. Cet argument se retrouve également dans les litiges concernant la musique, le graphisme et la photographie, les créateurs exigeant de plus en plus de règles claires régissant l'utilisation de leurs œuvres par les entreprises développant l'intelligence artificielle.
Bien sûr, le point le plus controversé dans tout cela concerne la rémunération. Les organisations représentant les acteurs et les créateurs souhaitent que les studios versent des redevances spécifiques pour l'utilisation de doubles humains numériques ou leur remplacement par une intelligence artificielle. Les représentants de l'industrie cinématographique contestent cette approche. Ils estiment qu'un personnage entièrement créé par ordinateur n'est pas la copie d'un acteur et ne devrait donc pas être soumis aux mêmes règles. C’est sur cette question que se concentrent actuellement les négociations entre les universités et les syndicats. Depuis des mois, des experts alertent sur la situation particulièrement difficile que traverse l'industrie de l'animation. Selon CVL Economics, l'intelligence artificielle générative pourrait remplacer ou supprimer environ 118 500 emplois dans le secteur américain du cinéma, de la télévision et de l'animation d'ici fin 2026. Jeffrey Katzenberg, cofondateur de DreamWorks, va encore plus loin. Il estime que l'IA pourrait à terme remplacer la grande majorité des emplois dans l'animation.
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