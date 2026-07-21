La mémoire DDR5 atteint un prix record.

Les prix des kits de mémoire vive DDR5 continuent d'augmenter significativement chaque mois et ont déjà atteint des sommets historiques. Alors que janvier et février étaient déjà considérés comme les pires mois pour le marché de la mémoire, juillet a établi un nouveau plancher. Selon 3DCenter, en Europe, le coût de nombreux kits DDR5 est aujourd'hui près de quatre fois supérieur à ce qu'il était en juillet 2025. L'étude, basée sur les données de plusieurs distributeurs et portant sur des modules de 8 Go, 16 Go, 24 Go, 32 Go et 48 Go, reflète assez fidèlement le marché local. Il est à noter que l'indice des prix des kits DDR5 a atteint 440 % en début d'année et a désormais grimpé à un niveau record de 448 %. À titre de comparaison, en juin, ce chiffre était de 419 %, ce qui souligne l'ampleur de cette dernière flambée des prix.
De plus, alors que la flambée des prix de la RAM n'affectait auparavant que certains modèles, elle touche désormais la quasi-totalité des kits DDR5. Seules les configurations 2x48 Go DDR5-6400 et 2x24 Go DDR5-7200 font exception, car il s'agit de kits spécialisés et déjà onéreux. Par conséquent, juillet 2026 est devenu la période la plus difficile de l'année écoulée pour les acheteurs de RAM. Face à la hausse continue des prix, monter un nouveau PC ou mettre à niveau un système existant devient de plus en plus inabordable pour les utilisateurs. Et, si l'on en croit les prévisions des experts, la situation ne devrait pas s'améliorer de sitôt ; les utilisateurs devront donc acheter au prix actuel ou patienter au moins deux à trois ans.
De plus, alors que la flambée des prix de la RAM n'affectait auparavant que certains modèles, elle touche désormais la quasi-totalité des kits DDR5. Seules les configurations 2x48 Go DDR5-6400 et 2x24 Go DDR5-7200 font exception, car il s'agit de kits spécialisés et déjà onéreux. Par conséquent, juillet 2026 est devenu la période la plus difficile de l'année écoulée pour les acheteurs de RAM. Face à la hausse continue des prix, monter un nouveau PC ou mettre à niveau un système existant devient de plus en plus inabordable pour les utilisateurs. Et, si l'on en croit les prévisions des experts, la situation ne devrait pas s'améliorer de sitôt ; les utilisateurs devront donc acheter au prix actuel ou patienter au moins deux à trois ans.
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