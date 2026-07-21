 Se connecter 
 Se connecter 
        
La mémoire DDR5 atteint un prix record.
Publié le: 21/07/2026 @ 16:21:55: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLes prix des kits de mémoire vive DDR5 continuent d'augmenter significativement chaque mois et ont déjà atteint des sommets historiques. Alors que janvier et février étaient déjà considérés comme les pires mois pour le marché de la mémoire, juillet a établi un nouveau plancher. Selon 3DCenter, en Europe, le coût de nombreux kits DDR5 est aujourd'hui près de quatre fois supérieur à ce qu'il était en juillet 2025. L'étude, basée sur les données de plusieurs distributeurs et portant sur des modules de 8 Go, 16 Go, 24 Go, 32 Go et 48 Go, reflète assez fidèlement le marché local. Il est à noter que l'indice des prix des kits DDR5 a atteint 440 % en début d'année et a désormais grimpé à un niveau record de 448 %. À titre de comparaison, en juin, ce chiffre était de 419 %, ce qui souligne l'ampleur de cette dernière flambée des prix.

De plus, alors que la flambée des prix de la RAM n'affectait auparavant que certains modèles, elle touche désormais la quasi-totalité des kits DDR5. Seules les configurations 2x48 Go DDR5-6400 et 2x24 Go DDR5-7200 font exception, car il s'agit de kits spécialisés et déjà onéreux. Par conséquent, juillet 2026 est devenu la période la plus difficile de l'année écoulée pour les acheteurs de RAM. Face à la hausse continue des prix, monter un nouveau PC ou mettre à niveau un système existant devient de plus en plus inabordable pour les utilisateurs. Et, si l'on en croit les prévisions des experts, la situation ne devrait pas s'améliorer de sitôt ; les utilisateurs devront donc acheter au prix actuel ou patienter au moins deux à trois ans.
« Microsoft fera appel à un LLM chinois p...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 21-07MatérielTSMC augmente les prix de ses produits de 10 %
 20-07MatérielCXMT a lancé la production de mémoire DDR6.
 17-07MatérielPiles amovibles : l’UE exempte les montres connectées et les traqueurs d’activité
 16-07MatérielOpenAI prévoit de lancer une enceinte connectée en 2027.
 16-07MatérielSamsung a dévoilé une nouvelle technologie d'écran pliable.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Réseaux et Télécom
Edpnet
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
  Actualités - Archives
 Matériel21-07
La mémoire DDR5 atteint un prix record.
 Microsoft21-07
Microsoft fera appel à un LLM chinois pour Copilot.
 Matériel21-07
TSMC augmente les prix de ses produits de 10 %
 Android20-07
Bug critique sous Android 16 : Gemini envoie des SMS depuis un téléphone verrouillé.
 Matériel20-07
CXMT a lancé la production de mémoire DDR6.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page