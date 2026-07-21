Microsoft fera appel à un LLM chinois pour Copilot.

Suite à la transition de Microsoft vers le modèle de paiement par jetons de Copilot Cowork, l'entreprise manifeste un intérêt croissant pour les modèles d'IA open source chinois, dont les coûts de calcul sont nettement inférieurs à ceux de nombreux modèles occidentaux. Un récent rapport suggère que Microsoft pourrait intégrer le modèle Kimi K3 de la société chinoise Moonshot à Copilot. Selon The Information, Microsoft travaille déjà à rendre Kimi K3 disponible sur sa plateforme cloud Azure et évalue également les performances du modèle en vue de son intégration potentielle à Copilot.
Ces informations font écho à un rapport d'Axios publié en juin, selon lequel Microsoft envisageait d'utiliser le modèle DeepSeek V4 ou une solution similaire hébergée sur sa propre infrastructure pour Copilot Cowork. Ce service combine les fonctionnalités d'entreprise de Copilot avec des modèles d'IA de pointe d'OpenAI et d'Anthropic, permettant la création de flux de travail complexes basés sur des agents et pilotés par l'intelligence artificielle. Le modèle Kimi K3 prenant en charge un fonctionnement multimodal, disposant d'une fenêtre de contexte d'environ un million de jetons et offrant, d'après ses développeurs, une vitesse et des performances supérieures à celles de nombreuses solutions similaires, il est logique que Microsoft privilégie cette approche.
Ces informations font écho à un rapport d'Axios publié en juin, selon lequel Microsoft envisageait d'utiliser le modèle DeepSeek V4 ou une solution similaire hébergée sur sa propre infrastructure pour Copilot Cowork. Ce service combine les fonctionnalités d'entreprise de Copilot avec des modèles d'IA de pointe d'OpenAI et d'Anthropic, permettant la création de flux de travail complexes basés sur des agents et pilotés par l'intelligence artificielle. Le modèle Kimi K3 prenant en charge un fonctionnement multimodal, disposant d'une fenêtre de contexte d'environ un million de jetons et offrant, d'après ses développeurs, une vitesse et des performances supérieures à celles de nombreuses solutions similaires, il est logique que Microsoft privilégie cette approche.
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