 Se connecter 
 Se connecter 
        
Test #DRIVE Rally (Nintendo Switch) - Polygones et nostalgie.
Publié le: 20/07/2026 @ 15:51:52: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDans le paysage des jeux de course d'arcade contemporains , #DRIVE Rally se présente comme un hommage explicite aux années 90. Avec son look rétro néon et son ambiance résolument arcade, le jeu se veut une déclaration d'amour à l'ère du polygone brut et charismatique. #DRIVE Rally se distingue par son style graphique audacieux et reconnaissable. La direction artistique privilégie les couleurs saturées, les formes anguleuses et les textures simplifiées, rappelant efficacement l'époque des classiques d'arcade comme Ridge Racer et V-Rally . La flotte automobile propose des modèles librement inspirés de véhicules emblématiques : du coupé rappelant une Celica aux berlines d'inspiration rétro, en passant par des véhicules plus imaginatifs comme un camion aux proportions volontairement exagérées. Une touche de fantaisie est également présente, avec la possibilité de modifier les véhicules pour obtenir des effets délibérément improbables. Les environnements, répartis par nation, varient considérablement en termes de ton et d'atmosphère : canyons rocheux, forêts denses, paysages enneigés. L'objectif n'est pas une simulation fidèle, mais plutôt un impact visuel efficace qui met en valeur la personnalité visuelle. Le système de copilote suit également cette philosophie : deux modes vocaux (l'un plus technique, l'autre plus ludique) vous accompagnent sur les circuits, ajoutant de la variété à l'expérience. L'impact visuel et sonore est immédiat et captivant, même si la physique de conduite volontairement indulgente peut paraître trop simplifiée en termes d'adhérence et de réactivité.

« L'indicateur de vitesse arrive sur Googl...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 17-07Jeux VidéosTest Stray (Nintendo Switch 2) - Chat pristi !
 16-07Jeux VidéosTest The Prisoner of the Night (PS5) - Un jeu de plateforme horrifique inspiré du folklore brésilien
 16-07Jeux VidéosL'émulation PS5 connaît un regain d'intérêt sur PC
 14-07Jeux VidéosTest Incantation (PS5) - Un jeu horrifique inspiré du film taïwanais
 13-07Jeux VidéosTest Pretty Girls Klondike Solitaire PLUS (Nintendo Switch) - Du solitaire assisté
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Réseaux et Télécom
Edpnet
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
  Actualités - Archives
 Jeux Vidéos20-07
Test #DRIVE Rally (Nintendo Switch) - Polygones et nostalgie.
 Android20-07
L'indicateur de vitesse arrive sur Google Maps pour Android Auto
 Vidéo20-07
YouTube affiche de plus en plus de publicités sur la plateforme.
 Droit20-07
Google a payé des milliards d'euros d'amendes ... 2 % du budget de l'Union européenne pour 2026 !
 Social20-07
Trump veut monétiser ses propres publications. Jusqu'à 100 000 dollars par mois pour un accès anticipé.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page