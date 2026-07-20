Test #DRIVE Rally (Nintendo Switch) - Polygones et nostalgie.

Publié le: 20/07/2026 @ 15:51:52: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Dans le paysage des jeux de course d'arcade contemporains , #DRIVE Rally se présente comme un hommage explicite aux années 90. Avec son look rétro néon et son ambiance résolument arcade, le jeu se veut une déclaration d'amour à l'ère du polygone brut et charismatique. #DRIVE Rally se distingue par son style graphique audacieux et reconnaissable. La direction artistique privilégie les couleurs saturées, les formes anguleuses et les textures simplifiées, rappelant efficacement l'époque des classiques d'arcade comme Ridge Racer et V-Rally . La flotte automobile propose des modèles librement inspirés de véhicules emblématiques : du coupé rappelant une Celica aux berlines d'inspiration rétro, en passant par des véhicules plus imaginatifs comme un camion aux proportions volontairement exagérées. Une touche de fantaisie est également présente, avec la possibilité de modifier les véhicules pour obtenir des effets délibérément improbables. Les environnements, répartis par nation, varient considérablement en termes de ton et d'atmosphère : canyons rocheux, forêts denses, paysages enneigés. L'objectif n'est pas une simulation fidèle, mais plutôt un impact visuel efficace qui met en valeur la personnalité visuelle. Le système de copilote suit également cette philosophie : deux modes vocaux (l'un plus technique, l'autre plus ludique) vous accompagnent sur les circuits, ajoutant de la variété à l'expérience. L'impact visuel et sonore est immédiat et captivant, même si la physique de conduite volontairement indulgente peut paraître trop simplifiée en termes d'adhérence et de réactivité.
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