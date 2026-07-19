L'indicateur de vitesse arrive sur Google Maps pour Android Auto

Si vous avez déjà utilisé Android Auto et vous êtes demandé pourquoi Google Maps n'affichait pas votre vitesse, vous n'êtes pas seul. Cette fonctionnalité est absente de la plateforme depuis longtemps, alors qu'elle est disponible depuis des années sur iPhone avec CarPlay (lancé en juillet 2024) et encore plus longtemps directement dans l'application Plans pour Android. Google n'a jamais clairement expliqué cette absence. Enfin, les choses bougent : les premiers signes du déploiement d'un compteur de vitesse sur Android Auto sont apparus, même s'il ne s'agit pour l'instant que d'un aperçu très limité. Selon 9to5Google , au moins un utilisateur de Reddit a confirmé avoir vu le compteur de vitesse s'afficher sur le tableau de bord lors de l'utilisation de Google Maps sur Android Auto. Cet utilisateur, situé au Canada, utilise la version 26.29.02.946673643 de l'application, actuellement en version bêta. Aucun autre signalement similaire n'a été recensé pour le moment ; la sortie officielle de cette fonctionnalité n'est donc pas pour demain. Toute personne souhaitant s'inscrire au programme bêta d'Android Auto pour tenter sa chance peut le faire : le programme est de nouveau ouvert , mais les places sont limitées.
Rappelons que Waze prend en charge l'affichage de la vitesse sur Android Auto depuis des années , ce qui rend d'autant plus difficile de comprendre pourquoi Google Maps a mis autant de temps à l'intégrer. Entre-temps, Android Auto a bénéficié d'autres mises à jour de son interface, comme la refonte de la carte Musique, mais cette fonctionnalité manque toujours à ce jour. Comme c'est souvent le cas avec les fonctionnalités d'Android Auto, le déploiement complet pourrait encore prendre du temps avant d'atteindre tous les utilisateurs. Pour l'instant, c'est un signe positif : mieux vaut tard que jamais.
Rappelons que Waze prend en charge l'affichage de la vitesse sur Android Auto depuis des années , ce qui rend d'autant plus difficile de comprendre pourquoi Google Maps a mis autant de temps à l'intégrer. Entre-temps, Android Auto a bénéficié d'autres mises à jour de son interface, comme la refonte de la carte Musique, mais cette fonctionnalité manque toujours à ce jour. Comme c'est souvent le cas avec les fonctionnalités d'Android Auto, le déploiement complet pourrait encore prendre du temps avant d'atteindre tous les utilisateurs. Pour l'instant, c'est un signe positif : mieux vaut tard que jamais.
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