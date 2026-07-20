YouTube affiche de plus en plus de publicités sur la plateforme.

Les utilisateurs de YouTube signalent une augmentation significative du nombre de publicités affichées pendant le visionnage de vidéos. La plateforme testerait de nouvelles méthodes d'affichage, ces publicités étant de plus en plus intrusives pour de nombreux utilisateurs. Le plus souvent, trois publicités s'affichent à la suite, au lieu de deux comme auparavant. D'après certains utilisateurs de Reddit, ce contenu apparaît non seulement pendant les diffusions en direct, mais aussi pendant le visionnage de vidéos. Une augmentation du nombre de publicités a été constatée sur la version navigateur de YouTube. Mais les changements ne s'arrêtent pas là. Les publicités s'affichent désormais beaucoup plus fréquemment qu'auparavant. Certains utilisateurs signalent des coupures publicitaires toutes les trois ou quatre minutes. Dans certains cas, ils signalent également des publicités impossibles à ignorer, d'une durée d'environ 20 secondes. Des signalements ont également été faits concernant les abonnements YouTube Premium Lite. Certains utilisateurs de cette formule moins chère ont constaté une augmentation du nombre de publicités. Cependant, il est difficile de déterminer avec certitude s'il s'agit du résultat de tests à plus grande échelle ou d'une simple expérimentation menée sur un nombre limité de comptes.
Google n'a pas encore communiqué officiellement sur ce sujet. Auparavant, l'entreprise expliquait que les publicités non désactivables sur la version standard de YouTube ont une durée maximale. En 2025, elle soulignait que les publicités non désactivables de plusieurs minutes ne sont pas diffusées intentionnellement, tandis que cette année, la limite pour les téléviseurs connectés a été portée à 30 secondes. Il est également possible que certains problèmes signalés soient liés à l'utilisation de bloqueurs de publicités. Ces extensions peuvent affecter les performances du lecteur. Par conséquent, dans certains cas, les changements observés peuvent avoir d'autres causes et ne pas être le résultat des tests effectués par YouTube. Avec cette initiative, la plateforme vise non seulement à augmenter ses revenus publicitaires, mais aussi à inciter les utilisateurs à passer à YouTube Premium. Cela signifie qu'elle ne se contente pas de diffuser davantage de publicités, mais qu'elle lutte également contre les bloqueurs de publicités. L'efficacité de cette méthode est discutable, car personne n'aime être contraint à quoi que ce soit ; les actions de Google pourraient donc se révéler contre-productives.
Google n'a pas encore communiqué officiellement sur ce sujet. Auparavant, l'entreprise expliquait que les publicités non désactivables sur la version standard de YouTube ont une durée maximale. En 2025, elle soulignait que les publicités non désactivables de plusieurs minutes ne sont pas diffusées intentionnellement, tandis que cette année, la limite pour les téléviseurs connectés a été portée à 30 secondes. Il est également possible que certains problèmes signalés soient liés à l'utilisation de bloqueurs de publicités. Ces extensions peuvent affecter les performances du lecteur. Par conséquent, dans certains cas, les changements observés peuvent avoir d'autres causes et ne pas être le résultat des tests effectués par YouTube. Avec cette initiative, la plateforme vise non seulement à augmenter ses revenus publicitaires, mais aussi à inciter les utilisateurs à passer à YouTube Premium. Cela signifie qu'elle ne se contente pas de diffuser davantage de publicités, mais qu'elle lutte également contre les bloqueurs de publicités. L'efficacité de cette méthode est discutable, car personne n'aime être contraint à quoi que ce soit ; les actions de Google pourraient donc se révéler contre-productives.
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