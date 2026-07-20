Google a payé des milliards d'euros d'amendes ... 2 % du budget de l'Union européenne pour 2026 !

La Commission européenne a infligé une amende record en 2018. Selon les autorités de régulation, Google a abusé de sa position dominante sur le marché du système d'exploitation Android en imposant aux fabricants de smartphones des conditions limitant la concurrence. Ces conditions concernaient notamment l'installation des applications et services Google sur les nouveaux appareils. L'entreprise a passé des années à contester la décision des institutions européennes. Finalement, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé le jugement initial et rejeté le recours. À l'issue de la procédure, Google a versé 4,6 milliards d'euros, majorés des intérêts, à l'UE. Il s'agit de l'une des plus importantes sanctions financières jamais infligées à une entreprise technologique par l'Union européenne. Les amendes infligées par la Commission européenne sont versées au budget de l'Union européenne. Ainsi, l'argent payé par Google ne reste pas uniquement à la disposition des autorités européennes chargées de l'application du droit de la concurrence, mais contribue au budget commun servant à financer les programmes et politiques de l'UE. Le montant de 4,6 milliards d'euros représente plus de 2 % du budget total de l'UE pour 2026. Cela illustre l'ampleur de cette sanction. Même pour une communauté disposant de centaines de milliards d'euros par an, il s'agit d'une injection de fonds considérable. Le budget de l'UE est financé principalement par les contributions des États membres, les recettes douanières et d'autres recettes, qui comprennent également les amendes infligées aux entreprises qui enfreignent la réglementation de l'UE.
Les problèmes de Google pourraient toutefois ne pas s'arrêter là. Selon des informations publiées par le Financial Times, la Commission européenne s'apprête à prendre d'autres décisions concernant les activités de l'entreprise. La procédure se déroule notamment en vertu de la loi européenne sur les marchés numériques (DMA), qui impose de nouvelles obligations aux principales plateformes en ligne. D'autres sanctions, s'élevant à plusieurs centaines de millions d'euros, sont attendues, ainsi que la possibilité d'infliger des amendes journalières en cas de non-respect des décisions réglementaires. Pour Google, cela signifie le risque de nouveaux litiges coûteux avec les institutions européennes. Dans le même temps, la société continue de se battre pour faire annuler une autre amende retentissante : une amende de 1,49 milliard d’euros infligée en 2019 pour des pratiques liées à la publicité sur les moteurs de recherche sur les sites web des éditeurs. Un tribunal de première instance avait précédemment cassé cette décision, mais la Commission européenne a contesté ce jugement et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Google participe activement à la procédure et cherche à faire confirmer la décision en sa faveur.
Des décisions récentes démontrent que les institutions européennes utilisent systématiquement le droit de la concurrence contre les grandes entreprises technologiques. Google est l'une des principales cibles de ces procédures depuis des années, mais d'autres géants mondiaux du numérique sont également visés par des actions similaires. Un autre élément du débat concerne l'avenir du financement du budget de l'UE. Certains États membres proposent de nouvelles taxes sur les plus grandes entreprises technologiques opérant sur le marché européen. Cependant, cette approche ne fait pas l'unanimité.
Les problèmes de Google pourraient toutefois ne pas s'arrêter là. Selon des informations publiées par le Financial Times, la Commission européenne s'apprête à prendre d'autres décisions concernant les activités de l'entreprise. La procédure se déroule notamment en vertu de la loi européenne sur les marchés numériques (DMA), qui impose de nouvelles obligations aux principales plateformes en ligne. D'autres sanctions, s'élevant à plusieurs centaines de millions d'euros, sont attendues, ainsi que la possibilité d'infliger des amendes journalières en cas de non-respect des décisions réglementaires. Pour Google, cela signifie le risque de nouveaux litiges coûteux avec les institutions européennes. Dans le même temps, la société continue de se battre pour faire annuler une autre amende retentissante : une amende de 1,49 milliard d’euros infligée en 2019 pour des pratiques liées à la publicité sur les moteurs de recherche sur les sites web des éditeurs. Un tribunal de première instance avait précédemment cassé cette décision, mais la Commission européenne a contesté ce jugement et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Google participe activement à la procédure et cherche à faire confirmer la décision en sa faveur.
Des décisions récentes démontrent que les institutions européennes utilisent systématiquement le droit de la concurrence contre les grandes entreprises technologiques. Google est l'une des principales cibles de ces procédures depuis des années, mais d'autres géants mondiaux du numérique sont également visés par des actions similaires. Un autre élément du débat concerne l'avenir du financement du budget de l'UE. Certains États membres proposent de nouvelles taxes sur les plus grandes entreprises technologiques opérant sur le marché européen. Cependant, cette approche ne fait pas l'unanimité.
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