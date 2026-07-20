Trump veut monétiser ses propres publications. Jusqu'à 100 000 dollars par mois pour un accès anticipé.

Les réseaux sociaux influencent depuis longtemps les marchés boursiers, les taux de change et les cours des cryptomonnaies. Ce mécanisme est désormais sur le point de devenir un marché de plusieurs millions de dollars. Trump Media & Technology Group développe un service qui permettra aux grands fonds d'investissement et aux sociétés de trading algorithmique de recevoir les tweets de Donald Trump plus rapidement que les autres utilisateurs. D'après les informations révélées par le Financial Times, ce nouveau service s'appellera Truth API et sera lancé le 1er août 2026. Son prix est impressionnant : l'accès à un flux de données spécial coûtera jusqu'à 100 000 $ par mois. À première vue, un avantage d'une fraction de seconde semble insignifiant. Pourtant, pour les plus grands acteurs de Wall Street, il représente une valeur inestimable. Ce nouveau service a été conçu pour les fonds spéculatifs, les sociétés de trading haute fréquence et les algorithmes d'investissement qui analysent l'information en temps réel. Ces systèmes peuvent acheter et vendre des actifs quelques millisecondes après la publication d'une nouvelle information. Si le tweet du président américain parvient à l'algorithme ne serait-ce qu'un peu plus tôt qu'aux autres acteurs du marché, les systèmes automatisés pourraient être en mesure de conclure des transactions avant la réaction soudaine des investisseurs, et dans le monde du trading algorithmique, un tel avantage peut se traduire par d'énormes profits.
Ce nouveau service ne sera pas destiné aux utilisateurs réguliers de Truth Social. L'API Truth diffusera en temps réel les publications des dix comptes les plus populaires de la plateforme, et les destinataires les recevront plus rapidement qu'avec les notifications classiques de l'application. Trump Media espère ainsi générer des revenus réguliers grâce à la vente de licences aux institutions financières. Le PDG par intérim de l'entreprise, Kevin McGurn, a reconnu que les marchés financiers réagissent déjà aux publications parues sur le site web Truth Social. L'entreprise souhaite tirer profit de cette relation et proposer un produit destiné aux clients les plus exigeants. L’influence de Donald Trump sur les marchés financiers n’est pas nouvelle. Ses déclarations sur les droits de douane, la politique commerciale, les conflits internationaux et certaines entreprises ont régulièrement entraîné de fortes fluctuations des cours boursiers, des prix des matières premières et des cryptomonnaies. Le compte Truth Social de Trump compte actuellement environ 12,9 millions d'abonnés. Chaque nouvelle publication est rapidement analysée par les investisseurs, les analystes et les médias financiers. L'API Truth vise à rendre ces informations accessibles encore plus rapidement à certains clients.
La vente d'accès aux données des plateformes de médias sociaux n'est pas nouvelle, et d'autres services, comme X et Reddit, proposent des solutions similaires depuis des années. Les clients institutionnels utilisent ces interfaces pour analyser les sentiments des utilisateurs, suivre l'actualité et élaborer des modèles d'investissement basés sur l'intelligence artificielle. Trump Media entend pénétrer ce marché avec un produit fondé sur la valeur unique de son contenu. Dans ce cas précis, le facteur déterminant n'est pas la plateforme de médias sociaux elle-même, mais la personne qui publie le contenu. Des représentants de Trump Media affirment que certaines entreprises obtiennent déjà des données de Truth Social sans autorisation officielle. L'entreprise a annoncé des mesures plus strictes contre les entités utilisant un accès non autorisé et souhaite inciter ses clients à s'abonner au service officiel. Le lancement d'une API payante vise à rationaliser la distribution des données et, simultanément, à créer un nouveau modèle commercial basé sur l'abonnement.
Ce nouveau service ne sera pas destiné aux utilisateurs réguliers de Truth Social. L'API Truth diffusera en temps réel les publications des dix comptes les plus populaires de la plateforme, et les destinataires les recevront plus rapidement qu'avec les notifications classiques de l'application. Trump Media espère ainsi générer des revenus réguliers grâce à la vente de licences aux institutions financières. Le PDG par intérim de l'entreprise, Kevin McGurn, a reconnu que les marchés financiers réagissent déjà aux publications parues sur le site web Truth Social. L'entreprise souhaite tirer profit de cette relation et proposer un produit destiné aux clients les plus exigeants. L’influence de Donald Trump sur les marchés financiers n’est pas nouvelle. Ses déclarations sur les droits de douane, la politique commerciale, les conflits internationaux et certaines entreprises ont régulièrement entraîné de fortes fluctuations des cours boursiers, des prix des matières premières et des cryptomonnaies. Le compte Truth Social de Trump compte actuellement environ 12,9 millions d'abonnés. Chaque nouvelle publication est rapidement analysée par les investisseurs, les analystes et les médias financiers. L'API Truth vise à rendre ces informations accessibles encore plus rapidement à certains clients.
La vente d'accès aux données des plateformes de médias sociaux n'est pas nouvelle, et d'autres services, comme X et Reddit, proposent des solutions similaires depuis des années. Les clients institutionnels utilisent ces interfaces pour analyser les sentiments des utilisateurs, suivre l'actualité et élaborer des modèles d'investissement basés sur l'intelligence artificielle. Trump Media entend pénétrer ce marché avec un produit fondé sur la valeur unique de son contenu. Dans ce cas précis, le facteur déterminant n'est pas la plateforme de médias sociaux elle-même, mais la personne qui publie le contenu. Des représentants de Trump Media affirment que certaines entreprises obtiennent déjà des données de Truth Social sans autorisation officielle. L'entreprise a annoncé des mesures plus strictes contre les entités utilisant un accès non autorisé et souhaite inciter ses clients à s'abonner au service officiel. Le lancement d'une API payante vise à rationaliser la distribution des données et, simultanément, à créer un nouveau modèle commercial basé sur l'abonnement.
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