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Google travaille d'urgence à la correction des problèmes de Chrome.
Publié le: 20/07/2026 @ 00:30:30: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
NavigateursGoogle déploie les mises à jour Chrome 150.0.7871.128 pour Linux et 150.0.7871.128 et 150.0.7871.129 pour Windows et macOS. Cette mise à jour corrige sept failles de sécurité, dont trois sont considérées comme critiques. Les vulnérabilités les plus critiques sont référencées CVE-2026-15899, CVE-2026-15900 et CVE-2026-15901. Elles concernent toutes des failles de type « use-after-free » (utilisation après libération) dans les modules gérant la caméra, le processeur graphique et la communication réseau. Google a indiqué que la plupart de ces problèmes ont été découverts par ses spécialistes internes. Cette mise à jour corrige également quatre autres vulnérabilités critiques. Celles-ci concernent des failles dans les composants Cast, V8, Ozone et Aura. L'une d'elles a été signalée par l'équipe de sécurité OpenAI Codex, tandis que les autres ont été découvertes par des experts de Google. Comme à son habitude, l'entreprise n'a pas encore publié d'informations détaillées sur les vulnérabilités les plus dangereuses. L'objectif est de compliquer la tâche des cybercriminels qui cherchent à analyser les failles et à préparer des attaques potentielles avant que la plupart des utilisateurs n'installent les correctifs.

Les vulnérabilités d'utilisation après libération sont les plus fréquentes. Ces erreurs surviennent lorsqu'un programme tente d'utiliser une portion de mémoire déjà libérée par le système. Si un attaquant parvient à insérer ses propres données dans la mémoire avant que le programme n'y accède à nouveau, cela peut provoquer un dysfonctionnement de l'application, voire l'exécution de code malveillant. Les composants gérant le processeur graphique sont particulièrement vulnérables car ils manipulent en permanence un grand nombre de tampons, de textures et d'autres ressources utilisées pour le rendu des pages web. C'est pourquoi des failles similaires apparaissent régulièrement lors des analyses de sécurité des navigateurs modernes. Si une mise à jour est disponible, vous devez l'installer. Dans la plupart des cas, cependant, elle s'effectue automatiquement et un simple redémarrage du navigateur suffit.
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