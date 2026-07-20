Un test révèle la vérité sur Windows 11 : L'OS demanderait 16 Go pour une utilisation optimale

Depuis des années, Microsoft tente de convaincre les utilisateurs que Windows 11 peut fonctionner sur des ordinateurs dotés de seulement 4 Go de RAM. En pratique, la plupart des gens ont longtemps considéré cela comme purement théorique, mais seul le dernier ordinateur portable du fabricant a apporté un argument convaincant. Les tests ont montré que même 8 Go de RAM ne permettent pas d'utiliser le système de manière optimale. Cette situation est surprenante car le fabricant a récemment affirmé que 16 Go de RAM représentaient la quantité optimale de mémoire pour la plupart des utilisateurs et des joueurs, alors que la configuration requise officielle de Windows 11 est de seulement 4 Go. En 2026, Microsoft a renouvelé sa gamme Surface Laptop et a introduit une configuration plus abordable avec 8 Go de RAM. Les versions précédentes proposaient déjà 16 Go en standard, ce qui explique la surprise générale suscitée par cette décision. Ces doutes ont rapidement été confirmés par des tests menés par The Verge. La comparaison des deux versions a révélé des différences notables à l'usage. Le processeur et le SSD n'étaient pas en cause. La principale limitation résidait dans la quantité de RAM. L'ordinateur portable doté de 8 Go de RAM était nettement plus lent, même pour des tâches simples. Le passage d'une application à l'autre prenait plus de temps, le navigateur devenait plus lent plus rapidement et le système utilisait de plus en plus la mémoire virtuelle stockée sur le disque dur.
La mesure la plus révélatrice de l'utilisation de la mémoire immédiatement après le démarrage de l'ordinateur s'est avérée être la suivante : Windows 11, services en arrière-plan compris, occupait environ 4,2 Go de RAM. Concrètement, cela signifie qu'un utilisateur d'un ordinateur équipé de 8 Go de mémoire ne dispose que d'une petite fraction des ressources. Le simple fait de lancer un navigateur web avec une douzaine d'onglets, une messagerie instantanée, une application bureautique ou un logiciel de visioconférence peut ralentir sensiblement votre ordinateur. Le système transfère des données sur le disque, et chaque opération de ce type augmente le temps de réponse de l'appareil. Il y a quelques années encore, 8 Go de RAM suffisaient amplement pour un travail de bureau confortable. Aujourd'hui, les exigences croissantes des systèmes d'exploitation, des navigateurs web et des applications modernes font que cette quantité de mémoire est de plus en plus insuffisante.
La configuration matérielle minimale requise pour Windows 11 est restée pratiquement inchangée depuis son lancement. Microsoft indique toujours que le système peut fonctionner sur un ordinateur doté de 4 Go de RAM. Parallèlement, l'entreprise elle-même admet que les ordinateurs dotés de fonctionnalités d'IA nécessitent au moins 16 Go de mémoire. En décembre 2025, Microsoft a également publié des recommandations concernant les ordinateurs de jeu. À cette époque, le constructeur indiquait que 16 Go de mémoire étaient suffisants pour la plupart des utilisateurs, et 32 Go constituaient le choix idéal. Il existe donc un décalage évident entre les exigences minimales officielles et les besoins réels d'un système d'exploitation moderne.
Les tests du Surface Laptop montrent qu'en 2026, l'achat d'un nouvel ordinateur doté de 8 Go de RAM ne représente pas un investissement judicieux. Cette configuration permet de gérer les tâches de base, mais les performances se dégradent rapidement dès qu'on exécute plusieurs programmes plus gourmands en ressources. Cela s'applique également à la navigation internet. Les sites web, les navigateurs et les nombreuses extensions actuels peuvent consommer plusieurs gigaoctets de mémoire. À cela s'ajoutent les services de messagerie instantanée, les services de synchronisation cloud et les programmes qui se lancent automatiquement au démarrage du système. La situation est encore plus complexe dans le domaine du jeu vidéo. Les titres récents requièrent de plus en plus 16 Go de RAM comme configuration recommandée, et nombre d'entre eux utilisent des quantités de mémoire bien plus importantes pendant le jeu.
En revanche, 8 Go de RAM sont idéaux pour la bureautique et la navigation internet et le visionnage de films sous Linux. Par exemple, Kubuntu consomme un peu plus de 1 Go de RAM au démarrage, et avec Firefox ouvert avec 10 onglets, un lecteur de musique et un éditeur de texte, il en consomme environ 4 Go. La différence est flagrante. Le paradoxe est que l'argument le plus convaincant contre les ordinateurs dotés de 8 Go de RAM a été fourni par Microsoft lui-même. En lançant une version moins chère du Surface Laptop, l'entreprise a démontré les performances de Windows 11 sur du matériel dont la configuration dépasse largement la configuration minimale requise. Bien que Windows 11 ne nécessite officiellement que 4 Go de RAM, l'utilisation quotidienne montre qu'une utilisation confortable du système requiert désormais au moins 16 Go. Tout porte à croire que les exigences minimales actuelles sont surtout formelles et ne reflètent que peu l'expérience utilisateur réelle.
La mesure la plus révélatrice de l'utilisation de la mémoire immédiatement après le démarrage de l'ordinateur s'est avérée être la suivante : Windows 11, services en arrière-plan compris, occupait environ 4,2 Go de RAM. Concrètement, cela signifie qu'un utilisateur d'un ordinateur équipé de 8 Go de mémoire ne dispose que d'une petite fraction des ressources. Le simple fait de lancer un navigateur web avec une douzaine d'onglets, une messagerie instantanée, une application bureautique ou un logiciel de visioconférence peut ralentir sensiblement votre ordinateur. Le système transfère des données sur le disque, et chaque opération de ce type augmente le temps de réponse de l'appareil. Il y a quelques années encore, 8 Go de RAM suffisaient amplement pour un travail de bureau confortable. Aujourd'hui, les exigences croissantes des systèmes d'exploitation, des navigateurs web et des applications modernes font que cette quantité de mémoire est de plus en plus insuffisante.
La configuration matérielle minimale requise pour Windows 11 est restée pratiquement inchangée depuis son lancement. Microsoft indique toujours que le système peut fonctionner sur un ordinateur doté de 4 Go de RAM. Parallèlement, l'entreprise elle-même admet que les ordinateurs dotés de fonctionnalités d'IA nécessitent au moins 16 Go de mémoire. En décembre 2025, Microsoft a également publié des recommandations concernant les ordinateurs de jeu. À cette époque, le constructeur indiquait que 16 Go de mémoire étaient suffisants pour la plupart des utilisateurs, et 32 Go constituaient le choix idéal. Il existe donc un décalage évident entre les exigences minimales officielles et les besoins réels d'un système d'exploitation moderne.
Les tests du Surface Laptop montrent qu'en 2026, l'achat d'un nouvel ordinateur doté de 8 Go de RAM ne représente pas un investissement judicieux. Cette configuration permet de gérer les tâches de base, mais les performances se dégradent rapidement dès qu'on exécute plusieurs programmes plus gourmands en ressources. Cela s'applique également à la navigation internet. Les sites web, les navigateurs et les nombreuses extensions actuels peuvent consommer plusieurs gigaoctets de mémoire. À cela s'ajoutent les services de messagerie instantanée, les services de synchronisation cloud et les programmes qui se lancent automatiquement au démarrage du système. La situation est encore plus complexe dans le domaine du jeu vidéo. Les titres récents requièrent de plus en plus 16 Go de RAM comme configuration recommandée, et nombre d'entre eux utilisent des quantités de mémoire bien plus importantes pendant le jeu.
En revanche, 8 Go de RAM sont idéaux pour la bureautique et la navigation internet et le visionnage de films sous Linux. Par exemple, Kubuntu consomme un peu plus de 1 Go de RAM au démarrage, et avec Firefox ouvert avec 10 onglets, un lecteur de musique et un éditeur de texte, il en consomme environ 4 Go. La différence est flagrante. Le paradoxe est que l'argument le plus convaincant contre les ordinateurs dotés de 8 Go de RAM a été fourni par Microsoft lui-même. En lançant une version moins chère du Surface Laptop, l'entreprise a démontré les performances de Windows 11 sur du matériel dont la configuration dépasse largement la configuration minimale requise. Bien que Windows 11 ne nécessite officiellement que 4 Go de RAM, l'utilisation quotidienne montre qu'une utilisation confortable du système requiert désormais au moins 16 Go. Tout porte à croire que les exigences minimales actuelles sont surtout formelles et ne reflètent que peu l'expérience utilisateur réelle.
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