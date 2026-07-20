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L'iPad mini deviendra plus cher, mais sera doté d'un écran OLED.
Publié le: 20/07/2026 @ 00:25:22: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleSelon Bloomberg, Apple devrait lancer un iPad mini doté d'un écran OLED dès cet automne. Sa sortie est prévue au plus tard en octobre. Des rumeurs précédentes laissaient également entendre que ce nouveau modèle serait équipé d'un écran OLED, mais sans la technologie ProMotion, limitant ainsi le taux de rafraîchissement à 60 Hz. De plus, ce nouveau modèle pourrait être plus cher que l'iPad mini actuel, dont le prix de départ est de 599 $ suite à la récente augmentation de prix d'Apple. La firme développerait également un iPad Air avec écran OLED. Cependant, les modèles d'iPad de base continueront d'utiliser des écrans LCD dans un avenir proche, ce qui permettra de maintenir des prix plus abordables.

La principale nouveauté de la future tablette d'entrée de gamme résidera dans sa plateforme matérielle, tandis qu'aucun changement majeur de design n'est prévu. Selon diverses sources, l'appareil sera équipé d'un processeur A18 ou A19 couplé à 8 Go de RAM. Il s'agira d'une amélioration significative par rapport au modèle actuel, doté d'un processeur A16 et de 6 Go de RAM. Apple prévoit également de mettre à jour le stylet Apple Pencil en 2027. L'une des innovations clés pourrait être une batterie amovible, remplaçable par l'utilisateur. Cette nouveauté est probablement liée à la réglementation européenne, qui encourage activement la possibilité de remplacer la batterie de n'importe quel appareil sans frais de réparation élevés.
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