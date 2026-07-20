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Apple va augmenter le prix de l'iPhone 18 Pro
Publié le: 20/07/2026 @ 00:24:31: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLes secteurs des smartphones et des PC continuent de subir une forte pression en raison de la crise généralisée du marché de la mémoire DRAM. Cependant, les analystes de Citi estiment qu'Apple surperformera le reste du marché des smartphones, même si ses futurs modèles phares deviennent plus chers. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a reconnu que les niveaux de prix actuels sont difficiles à maintenir à long terme ; l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max seront donc probablement plus chers. Bien que ces modèles phares conservent un design quasiment identique, ils bénéficieront de nombreuses améliorations matérielles. Et, selon les analystes, les acheteurs pourraient considérer ces changements comme une justification suffisante pour des prix plus élevés. De plus, les utilisateurs qui pouvaient auparavant s'offrir le modèle phare d'Apple continueront probablement à choisir ces appareils comme smartphones principaux, même après l'augmentation de prix.

Par conséquent, les analystes estiment que la hausse du prix de l'iPhone n'entraînera pas de baisse significative de l'offre, la demande restant soutenue. En revanche, les entreprises chinoises ne bénéficient pas d'une telle sécurité : tandis qu'Apple augmente discrètement les prix de ses appareils, les marques chinoises souffrent d'une baisse de la demande et sont même contraintes de réduire leurs volumes de production. Néanmoins, la notoriété de la marque joue un rôle crucial : pour certains consommateurs, un iPhone est indispensable, même si une autre marque réputée propose un modèle plus attractif à un prix légèrement inférieur.
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