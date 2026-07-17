Test Stray (Nintendo Switch 2) - Chat pristi !

Publié le: 17/07/2026 @ 22:29:17: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
L'amour d'Internet pour les chatons s'est désormais cristallisé dans le firmament virtuel de nos vies, au point de se transformer en un mème métaphysique. Les chats, en plus d'être des créatures immensément expressives, mystérieuses et fascinantes, occupent une place prépondérante sur Internet. Essayez de chercher des vidéos de chats drôles, et même neuf vies ne suffiraient probablement pas à toutes les visionner. Au-delà de ce flot de pensées félines, Stray s'est immédiatement révélé être un projet extrêmement inspiré, doté d'une approche artistique raffinée, hors du commun malgré les nombreuses interrogations quant à sa faisabilité : un jeu où l'on incarne un petit chaton errant est assurément intrigant, mais sera-t-il aussi amusant ? Comme si un adorable chaton en protagoniste ne suffisait pas, Stray bénéficie d'un magnétisme supplémentaire grâce à son univers cyberpunk post-apocalyptique , débordant de néons et de charme. Une décadence éblouissante, symbole de l'échec humain qui se matérialise dans la dystopie intrinsèque du cyberpunk . Malgré son postulat indéniablement complexe et ses riches fils narratifs, Stray , manette en main, est une aventure simple et très linéaire qui tire parti de l'absence de narration, malgré les nombreux dialogues, créant un monde presque incompréhensible pour notre jeune protagoniste.
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