Piles amovibles : l’UE exempte les montres connectées et les traqueurs d’activité

Vous souvenez-vous du règlement européen sur les piles amovibles ? Celui qui, en théorie du moins, était censé obliger les fabricants à rendre les piles de leurs appareils remplaçables par l’utilisateur ? Eh bien, la Commission européenne vient d’ajouter de nombreuses exceptions à cette règle, dont certaines concernent directement les appareils que nous portons au poignet au quotidien. La Commission a adopté un acte délégué introduisant six nouvelles catégories de produits exemptées de l'exigence générale. Pour ces appareils, la batterie n'a pas à être amovible et remplaçable par le consommateur ; son remplacement peut simplement être effectué par un technicien indépendant . En pratique, cette distinction change considérablement la donne. Les six nouvelles catégories exemptées sont :
- Appareils portables tels que les montres connectées et les traqueurs d'activité physique
- Jouets électriques
- Dispositifs couverts par la directive ATEX , c'est-à-dire équipements destinés aux environnements explosifs (moteurs antidéflagrants, capteurs, pompes, chariots élévateurs).
Les montres connectées et les traqueurs d'activité physique se trouvaient déjà dans la zone grise de la réglementation, et la Commission les a désormais formellement exclus de l'obligation d'utiliser des piles amovibles par le consommateur. La raison officielle invoquée est la sécurité : ouvrir certains appareils sans compétences spécifiques peut être dangereux, et la structure compacte de ces produits rend leur remplacement par un particulier techniquement complexe. Des exemptions similaires existaient déjà pour les dispositifs médicaux et les appareils dits « à usage humide » (comme les brosses à dents électriques et les hydropulseurs buccaux). Le raisonnement est le même et s'étend désormais à un segment beaucoup plus large du marché de la consommation.
La Commission a également mis à jour les lignes directrices d'application à l'intention des fabricants afin de préciser comment appliquer uniformément les nouvelles dérogations dans toute l'UE. L'acte délégué sera désormais examiné par le Parlement européen et le Conseil. En l'absence d'objection de leur part, il entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il convient de noter que la Commission européenne elle-même reconnaît explicitement le problème : les piles au lithium mal éliminées sont à l’origine d’un nombre croissant d’incendies dans les installations de traitement des déchets. Cet avertissement semble quelque peu contradictoire avec la direction prise, mais il témoigne au moins d’une prise de conscience des enjeux. En résumé, le rêve d'une montre connectée à batterie remplaçable reste un rêve. La réparabilité des objets connectés dépendra toujours de la volonté des fabricants et de la disponibilité de centres de réparation indépendants.
- Appareils portables tels que les montres connectées et les traqueurs d'activité physique
- Jouets électriques
- Dispositifs couverts par la directive ATEX , c'est-à-dire équipements destinés aux environnements explosifs (moteurs antidéflagrants, capteurs, pompes, chariots élévateurs).
Les montres connectées et les traqueurs d'activité physique se trouvaient déjà dans la zone grise de la réglementation, et la Commission les a désormais formellement exclus de l'obligation d'utiliser des piles amovibles par le consommateur. La raison officielle invoquée est la sécurité : ouvrir certains appareils sans compétences spécifiques peut être dangereux, et la structure compacte de ces produits rend leur remplacement par un particulier techniquement complexe. Des exemptions similaires existaient déjà pour les dispositifs médicaux et les appareils dits « à usage humide » (comme les brosses à dents électriques et les hydropulseurs buccaux). Le raisonnement est le même et s'étend désormais à un segment beaucoup plus large du marché de la consommation.
La Commission a également mis à jour les lignes directrices d'application à l'intention des fabricants afin de préciser comment appliquer uniformément les nouvelles dérogations dans toute l'UE. L'acte délégué sera désormais examiné par le Parlement européen et le Conseil. En l'absence d'objection de leur part, il entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il convient de noter que la Commission européenne elle-même reconnaît explicitement le problème : les piles au lithium mal éliminées sont à l’origine d’un nombre croissant d’incendies dans les installations de traitement des déchets. Cet avertissement semble quelque peu contradictoire avec la direction prise, mais il témoigne au moins d’une prise de conscience des enjeux. En résumé, le rêve d'une montre connectée à batterie remplaçable reste un rêve. La réparabilité des objets connectés dépendra toujours de la volonté des fabricants et de la disponibilité de centres de réparation indépendants.
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