Piles amovibles : l’UE exempte les montres connectées et les traqueurs d’activité

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Piles amovibles : l’UE exempte les montres connectées et les traqueurs d’ac...
Publié le: 17/07/2026 @ 15:00:56: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielVous souvenez-vous du règlement européen sur les piles amovibles ? Celui qui, en théorie du moins, était censé obliger les fabricants à rendre les piles de leurs appareils remplaçables par l’utilisateur ? Eh bien, la Commission européenne vient d’ajouter de nombreuses exceptions à cette règle, dont certaines concernent directement les appareils que nous portons au poignet au quotidien. La Commission a adopté un acte délégué introduisant six nouvelles catégories de produits exemptées de l'exigence générale. Pour ces appareils, la batterie n'a pas à être amovible et remplaçable par le consommateur ; son remplacement peut simplement être effectué par un technicien indépendant . En pratique, cette distinction change considérablement la donne. Les six nouvelles catégories exemptées sont :

- Appareils portables tels que les montres connectées et les traqueurs d'activité physique
- Jouets électriques
- Dispositifs couverts par la directive ATEX , c'est-à-dire équipements destinés aux environnements explosifs (moteurs antidéflagrants, capteurs, pompes, chariots élévateurs).

Les montres connectées et les traqueurs d'activité physique se trouvaient déjà dans la zone grise de la réglementation, et la Commission les a désormais formellement exclus de l'obligation d'utiliser des piles amovibles par le consommateur. La raison officielle invoquée est la sécurité : ouvrir certains appareils sans compétences spécifiques peut être dangereux, et la structure compacte de ces produits rend leur remplacement par un particulier techniquement complexe. Des exemptions similaires existaient déjà pour les dispositifs médicaux et les appareils dits « à usage humide » (comme les brosses à dents électriques et les hydropulseurs buccaux). Le raisonnement est le même et s'étend désormais à un segment beaucoup plus large du marché de la consommation.

La Commission a également mis à jour les lignes directrices d'application à l'intention des fabricants afin de préciser comment appliquer uniformément les nouvelles dérogations dans toute l'UE. L'acte délégué sera désormais examiné par le Parlement européen et le Conseil. En l'absence d'objection de leur part, il entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il convient de noter que la Commission européenne elle-même reconnaît explicitement le problème : les piles au lithium mal éliminées sont à l’origine d’un nombre croissant d’incendies dans les installations de traitement des déchets. Cet avertissement semble quelque peu contradictoire avec la direction prise, mais il témoigne au moins d’une prise de conscience des enjeux. En résumé, le rêve d'une montre connectée à batterie remplaçable reste un rêve. La réparabilité des objets connectés dépendra toujours de la volonté des fabricants et de la disponibilité de centres de réparation indépendants.
« Google met tout en œuvre pour nous inci...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 16-07MatérielOpenAI prévoit de lancer une enceinte connectée en 2027.
 16-07MatérielSamsung a dévoilé une nouvelle technologie d'écran pliable.
 16-07MatérielOpenAI lance un clavier personnalisé pour l'IA
 16-07MatérielSteamOS contre Windows 11 : tests de performance de la Steam Machine
 14-07MatérielValve corrige la Steam Machine. Plus de fausses lignes rouges de la mort.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Réseaux et Télécom
Edpnet
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
  Actualités - Archives
 Matériel17-07
Piles amovibles : l’UE exempte les montres connectées et les traqueurs d’activité
 Google17-07
Google met tout en œuvre pour nous inciter à nous abonner à Google One
 Programmation17-07
1Password s'intègre à Claude : les agents IA peuvent se connecter sans voir votre mot de passe.
 Android17-07
L'UE oblige Google à ouvrir Android aux assistants IA concurrents d'ici 2027
 Windows17-07
Microsoft corrige un bug gênant de Windows. Fini les noms de fichiers incorrects.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page