Google met tout en œuvre pour nous inciter à nous abonner à Google One

Si vous avez reçu un e-mail de Google ces dernières heures, il ne s'agit pas d'un spam : c'est une notification officielle qu'il est important de lire attentivement. Début septembre , Google modifiera les règles de comptabilisation des sauvegardes d'appareils Android dans l'espace de stockage de votre compte. Pour ceux qui approchent de leur limite, cela pourrait poser un problème important. Jusqu'à présent, les sauvegardes Android des SMS, de l'historique des appels, des paramètres de l'appareil et des applications n'étaient pas décomptées de votre espace de stockage Google. Les photos, les vidéos et les MMS l'étaient déjà, mais pas le reste. Avec la nouvelle mise à jour de la politique de stockage, ces données seront désormais également décomptées de votre limite de compte.
Quel espace supplémentaire la sauvegarde va-t-elle occuper ? La réponse dépend de votre appareil et de la quantité de données accumulées, mais Google estime que pour un utilisateur moyen, l'impact est de l'ordre de quelques dizaines de mégaoctets : rien de dramatique, mais potentiellement décisif pour ceux dont le compteur est déjà presque au maximum. Si votre compte dépasse la limite, les sauvegardes automatiques seront suspendues jusqu'à ce que vous libériez de l'espace ou que vous passiez à un forfait supérieur. Il est conseillé de vérifier votre consommation dès maintenant : vous pouvez le faire depuis le Gestionnaire de stockage de Google One , qui indique également l'espace occupé par la sauvegarde de votre appareil. Les utilisateurs qui utilisent fréquemment les fonctionnalités de sauvegarde Android devraient effectuer cette opération avant leur expiration.
Tout n'est pas perdu. Parallèlement à cette modification, Google introduit également des options de sauvegarde plus précises dans les paramètres Android. Les utilisateurs d'Android 9 ou version ultérieure pourront choisir exactement les types de données d'applications à sauvegarder, évitant ainsi de gaspiller de l'espace avec des données inutiles. Cette fonctionnalité aurait dû exister depuis longtemps, mais mieux vaut tard que jamais : elle permet d' exclure les applications inutiles et les données redondantes, et ainsi de conserver des sauvegardes légères et ciblées. Si votre forfait gratuit de 15 Go est presque saturé, cette option pourrait vous permettre de continuer à effectuer des sauvegardes.
Que faire maintenant ? Trois options s'offrent à vous : libérer de l'espace en supprimant des fichiers, des photos en double ou des données inutiles de votre compte Google ; acheter davantage de stockage avec un forfait Google One ; ou désactiver complètement la sauvegarde Android si vous préférez gérer vos données différemment. Aucune de ces options n'est obligatoire, mais il est conseillé d'y réfléchir avant de recevoir l'avertissement d'espace insuffisant, car de nombreux services risquent de ne plus fonctionner correctement une fois votre espace de stockage saturé.
L'idée est que Google réduit progressivement l'espace gratuit disponible pour ses services, et cette décision doit être comprise dans ce contexte : ceux qui ne veulent pas payer devront être de plus en plus sélectifs quant à ce qu'ils stockent dans le cloud, et la « poussée » vers les services payants ne fait que s'accentuer avec le temps.
Quel espace supplémentaire la sauvegarde va-t-elle occuper ? La réponse dépend de votre appareil et de la quantité de données accumulées, mais Google estime que pour un utilisateur moyen, l'impact est de l'ordre de quelques dizaines de mégaoctets : rien de dramatique, mais potentiellement décisif pour ceux dont le compteur est déjà presque au maximum. Si votre compte dépasse la limite, les sauvegardes automatiques seront suspendues jusqu'à ce que vous libériez de l'espace ou que vous passiez à un forfait supérieur. Il est conseillé de vérifier votre consommation dès maintenant : vous pouvez le faire depuis le Gestionnaire de stockage de Google One , qui indique également l'espace occupé par la sauvegarde de votre appareil. Les utilisateurs qui utilisent fréquemment les fonctionnalités de sauvegarde Android devraient effectuer cette opération avant leur expiration.
Tout n'est pas perdu. Parallèlement à cette modification, Google introduit également des options de sauvegarde plus précises dans les paramètres Android. Les utilisateurs d'Android 9 ou version ultérieure pourront choisir exactement les types de données d'applications à sauvegarder, évitant ainsi de gaspiller de l'espace avec des données inutiles. Cette fonctionnalité aurait dû exister depuis longtemps, mais mieux vaut tard que jamais : elle permet d' exclure les applications inutiles et les données redondantes, et ainsi de conserver des sauvegardes légères et ciblées. Si votre forfait gratuit de 15 Go est presque saturé, cette option pourrait vous permettre de continuer à effectuer des sauvegardes.
Que faire maintenant ? Trois options s'offrent à vous : libérer de l'espace en supprimant des fichiers, des photos en double ou des données inutiles de votre compte Google ; acheter davantage de stockage avec un forfait Google One ; ou désactiver complètement la sauvegarde Android si vous préférez gérer vos données différemment. Aucune de ces options n'est obligatoire, mais il est conseillé d'y réfléchir avant de recevoir l'avertissement d'espace insuffisant, car de nombreux services risquent de ne plus fonctionner correctement une fois votre espace de stockage saturé.
L'idée est que Google réduit progressivement l'espace gratuit disponible pour ses services, et cette décision doit être comprise dans ce contexte : ceux qui ne veulent pas payer devront être de plus en plus sélectifs quant à ce qu'ils stockent dans le cloud, et la « poussée » vers les services payants ne fait que s'accentuer avec le temps.
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