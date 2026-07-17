1Password s'intègre à Claude : les agents IA peuvent se connecter sans voir votre mot de passe.

Publié le: 17/07/2026 @ 14:57:59: Par Nic007 Dans "Programmation"
Les agents IA ne sont plus de simples assistants ; ils commencent à agir de manière autonome : ils réservent, achètent, remplissent des formulaires. Le problème, c’est que tôt ou tard, ils arrivent à un écran de connexion , et là se pose un dilemme délicat : faut-il leur donner le mot de passe ou tout interrompre et se connecter soi-même ? Aucune de ces options n’est viable à long terme. 1Password a annoncé une intégration directe avec Claude d’Anthropic qui tente de résoudre ce problème à la source, avec une architecture qu’elle appelle « zéro exposition » : Claude peut effectuer des opérations nécessitant une connexion, mais ne voit jamais le mot de passe . Le fonctionnement est assez simple : lorsque Claude doit se connecter à un site, 1Password lui indique les identifiants requis et la raison de cette demande . Une fois l’authentification biométrique validée, 1Password intègre directement les identifiants à la page, sans que Claude ne les voie jamais. L’accès est limité à la tâche en cours et prend fin une fois celle-ci terminée. En cas de problème lors de la soumission du formulaire, 1Password supprime les données saisies avant de rendre la main à l’utilisateur.
Nancy Wang, directrice technique de 1Password, a expliqué la philosophie du projet : « Nous avons besoin d’un nouveau modèle de sécurité conçu spécifiquement pour les agents, et non pour les humains. La solution ne consiste pas à leur confier vos secrets, mais à leur permettre d’utiliser un identifiant sans que celui-ci puisse en consulter le contenu. Claude sait qu’il a utilisé votre compte ; il n’a pas besoin de voir le mot de passe ni le code OTP. Cette distinction est essentielle pour instaurer la confiance avec les agents. » 1Password propose deux cas d'utilisation concrets. Dans le premier, vous demandez à Claude d'utiliser un crédit Audible de votre liste de souhaits : Claude consulte le site, vous autorisez l'utilisation des identifiants, 1Password gère la connexion et le code OTP, et le livre audio apparaît dans votre bibliothèque. Vous n'avez rien à saisir, Claude ne voit rien. Dans le second, un entrepreneur demande à Claude un récapitulatif de ses revenus Stripe : même principe, aucune authentification multifacteur manuelle, aucune divulgation du mot de passe.
Outre l'intégration de Claude, 1Password a également introduit une fonctionnalité appelée Mode Agent dans son extension de navigateur. Lorsqu'un agent IA compatible prend le contrôle du navigateur, l'extension se verrouille automatiquement : l'interface est masquée et l'agent ne peut utiliser que les identifiants explicitement approuvés pour la tâche en cours. Le reste du coffre-fort demeure inaccessible. Cette protection fonctionne même si l'intégration de Claude n'est pas configurée et s'étend à d'autres agents IA. 1Password pour Claude est désormais disponible sur Mac pour les formules Business, Famille et Individuel. Pour l'utiliser, vous devez avoir Claude installé dans Chrome et l'extension 1Password. L'entreprise développe également ce type d'intégration pour d'autres contextes : il existe déjà un serveur MCP pour OpenAI Codex et un autre pour Kiro, conçus pour protéger les identifiants des développeurs dans des environnements tels que les IDE, les dépôts et les pipelines CI/CD.
Nancy Wang, directrice technique de 1Password, a expliqué la philosophie du projet : « Nous avons besoin d’un nouveau modèle de sécurité conçu spécifiquement pour les agents, et non pour les humains. La solution ne consiste pas à leur confier vos secrets, mais à leur permettre d’utiliser un identifiant sans que celui-ci puisse en consulter le contenu. Claude sait qu’il a utilisé votre compte ; il n’a pas besoin de voir le mot de passe ni le code OTP. Cette distinction est essentielle pour instaurer la confiance avec les agents. » 1Password propose deux cas d'utilisation concrets. Dans le premier, vous demandez à Claude d'utiliser un crédit Audible de votre liste de souhaits : Claude consulte le site, vous autorisez l'utilisation des identifiants, 1Password gère la connexion et le code OTP, et le livre audio apparaît dans votre bibliothèque. Vous n'avez rien à saisir, Claude ne voit rien. Dans le second, un entrepreneur demande à Claude un récapitulatif de ses revenus Stripe : même principe, aucune authentification multifacteur manuelle, aucune divulgation du mot de passe.
Outre l'intégration de Claude, 1Password a également introduit une fonctionnalité appelée Mode Agent dans son extension de navigateur. Lorsqu'un agent IA compatible prend le contrôle du navigateur, l'extension se verrouille automatiquement : l'interface est masquée et l'agent ne peut utiliser que les identifiants explicitement approuvés pour la tâche en cours. Le reste du coffre-fort demeure inaccessible. Cette protection fonctionne même si l'intégration de Claude n'est pas configurée et s'étend à d'autres agents IA. 1Password pour Claude est désormais disponible sur Mac pour les formules Business, Famille et Individuel. Pour l'utiliser, vous devez avoir Claude installé dans Chrome et l'extension 1Password. L'entreprise développe également ce type d'intégration pour d'autres contextes : il existe déjà un serveur MCP pour OpenAI Codex et un autre pour Kiro, conçus pour protéger les identifiants des développeurs dans des environnements tels que les IDE, les dépôts et les pipelines CI/CD.
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