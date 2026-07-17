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Microsoft corrige un bug gênant de Windows. Fini les noms de fichiers incorrects.
Publié le: 17/07/2026 @ 14:41:14: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a publié ses dernières mises à jour de sécurité pour Windows, qui, outre des correctifs de sécurité, résolvent également un bug signalé par les utilisateurs ces derniers mois. Ce bug entraînait l'affichage d'un nom de fichier incorrect dans la Corbeille lors de la tentative de suppression. Ce bug est apparu après les précédentes mises à jour de Windows. Lors de la suppression d'un élément de la Corbeille, la fenêtre de confirmation affichait un identifiant système interne, commençant par une chaîne de caractères ressemblant au nom technique du fichier, au lieu du nom réel. L'utilisateur voyait donc un identifiant comme « $Rxxxxx.ext » au lieu du nom de l'élément supprimé. L'erreur était purement visuelle. La liste des fichiers dans la Corbeille affichait systématiquement les noms corrects, tout comme le processus de restauration des données supprimées. L'indication incorrecte n'apparaissait que dans la fenêtre de confirmation de la suppression définitive du fichier. De ce fait, de nombreux utilisateurs ont cru que le système tentait de supprimer un tout autre élément.

L'entreprise a confirmé l'existence de ce bug en juin dernier et annoncé la préparation d'un correctif. La solution est désormais disponible avec la mise à jour de sécurité KB5099414 et toutes les versions système plus récentes. Microsoft recommande d'installer les dernières mises à jour, car elles contiennent des correctifs de sécurité et une correction pour cette vulnérabilité. Ce bogue affectait toutes les versions système à partir de Windows 10 version 1607, ainsi que les versions serveur prises en charge à partir de Windows Server 2012. Cela signifie que les utilisateurs d'ordinateurs personnels et les administrateurs gérant des environnements d'entreprise pouvaient rencontrer ce bogue. Entre-temps, Microsoft a corrigé une faille de sécurité présente dans Windows depuis plus de dix ans, malgré sa connaissance de longue date. L'éditeur a reçu un signalement en début d'année, mais n'a réussi à la corriger que récemment. Cette faille n'affectait pas Windows 11. Des chercheurs d'ESET ont découvert que certains anciens chargeurs de démarrage signés par Microsoft étaient encore considérés comme fiables, bien qu'ils contenaient des failles de sécurité connues depuis des années.
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