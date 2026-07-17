OnePlus disparaît officiellement d'Europe et de Belgique

Les informations relayées par les médias ont été confirmées . OnePlus a annoncé son retrait d'Europe, y compris de Belgique. C'est un coup dur pour le marché européen des smartphones, car cela marque la disparition d'une marque connue et largement plébiscitée. OnePlus a officiellement confirmé qu'elle ne commercialisera plus de nouveaux smartphones et autres appareils sur les marchés européen et nord-américain. Cette décision marque la fin de la présence de la marque dans des régions qui ont joué un rôle clé dans son développement au fil des ans. L'entreprise souligne toutefois que cela ne signifie pas l'arrêt définitif de ses activités : les ventes se poursuivront en Inde et les utilisateurs actuels pourront toujours bénéficier d'une assistance technique et de mises à jour logicielles. D'après les représentants de OnePlus, cette décision fait suite à une analyse approfondie et s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle stratégie globale. L'entreprise souligne qu'il ne s'agit pas d'une décision unilatérale d'OPPO, propriétaire de la marque, mais d'une orientation de développement élaborée conjointement, visant à concentrer les ressources sur les marchés jugés les plus importants du point de vue des ventes.
Les appareils actuels seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Le fabricant assure également que toutes les obligations relatives à la garantie, au service après-vente et aux mises à jour système continueront d'être honorées. L'entreprise annonce même la possibilité d'un support étendu pour certains modèles, sans toutefois préciser les détails. OnePlus a confirmé que ses téléphones migreront progressivement vers ColorOS, développé par OPPO. Cette décision n'est pas surprenante, car les deux systèmes partagent une technologie commune depuis longtemps ; maintenir deux plateformes distinctes n'a donc plus de sens pour le fabricant. En Europe, les utilisateurs pourront choisir de passer à ColorOS. Les anciens smartphones resteront compatibles.
L'histoire de OnePlus a commencé en 2014 avec le lancement du OnePlus One, qui a rapidement gagné en popularité grâce à ses hautes performances, son prix attractif et son slogan « Flagship Killer ». Au cours des années suivantes, le fabricant a élargi sa gamme de produits pour inclure des smartphones haut de gamme, des tablettes, des montres et des casques audio, tout en collaborant de plus en plus avec OPPO sur le développement matériel et logiciel. Comparée aux débuts de l'entreprise, où OnePlus misait principalement sur un rapport qualité-prix attractif, la stratégie actuelle marque un net changement de cap par rapport au modèle économique initial, au profit d'une intégration complète avec un fabricant plus important.
Depuis des années, OnePlus est l'une des marques les plus reconnues par les utilisateurs Android, prouvant qu'un fabricant de plus petite taille peut rivaliser efficacement avec les plus grands acteurs du marché. Cette décision est importante car elle marque la fin de la présence de la marque sur deux marchés clés qui ont fortement contribué à son développement.
Les appareils actuels seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Le fabricant assure également que toutes les obligations relatives à la garantie, au service après-vente et aux mises à jour système continueront d'être honorées. L'entreprise annonce même la possibilité d'un support étendu pour certains modèles, sans toutefois préciser les détails. OnePlus a confirmé que ses téléphones migreront progressivement vers ColorOS, développé par OPPO. Cette décision n'est pas surprenante, car les deux systèmes partagent une technologie commune depuis longtemps ; maintenir deux plateformes distinctes n'a donc plus de sens pour le fabricant. En Europe, les utilisateurs pourront choisir de passer à ColorOS. Les anciens smartphones resteront compatibles.
L'histoire de OnePlus a commencé en 2014 avec le lancement du OnePlus One, qui a rapidement gagné en popularité grâce à ses hautes performances, son prix attractif et son slogan « Flagship Killer ». Au cours des années suivantes, le fabricant a élargi sa gamme de produits pour inclure des smartphones haut de gamme, des tablettes, des montres et des casques audio, tout en collaborant de plus en plus avec OPPO sur le développement matériel et logiciel. Comparée aux débuts de l'entreprise, où OnePlus misait principalement sur un rapport qualité-prix attractif, la stratégie actuelle marque un net changement de cap par rapport au modèle économique initial, au profit d'une intégration complète avec un fabricant plus important.
Depuis des années, OnePlus est l'une des marques les plus reconnues par les utilisateurs Android, prouvant qu'un fabricant de plus petite taille peut rivaliser efficacement avec les plus grands acteurs du marché. Cette décision est importante car elle marque la fin de la présence de la marque sur deux marchés clés qui ont fortement contribué à son développement.
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