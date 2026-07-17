Microsoft met fin à la prise en charge de OneDrive pour les anciennes versions de Windows 10.

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Microsoft met fin à la prise en charge de OneDrive pour les anciennes versions ...
Publié le: 17/07/2026 @ 00:18:44: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsOneDrive Sync est un service Windows fonctionnant en arrière-plan qui synchronise automatiquement vos fichiers entre votre ordinateur et le cloud de Microsoft. Vous n'avez ainsi plus besoin de télécharger manuellement vos documents, photos et autres données. Ce service offre également des fonctionnalités telles que la synchronisation bidirectionnelle, l'accès hors ligne aux fichiers, Files On Demand et la copie automatique du contenu de vos dossiers les plus importants vers le cloud. Bien que la prise en charge de Windows 10 version 22H1 ait pris fin en décembre 2022, le client OneDrive a continué d'être développé et amélioré durant cette période. Microsoft a désormais décidé d'interrompre la compatibilité avec les versions antérieures du système. L'entreprise précise que l'application ne sera pas désactivée automatiquement après le 15 août 2026. Les utilisateurs pourront toujours utiliser la synchronisation des fichiers. Toutefois, en cas de bugs ou d'autres problèmes, Microsoft cessera de fournir des correctifs et une assistance. Par conséquent, toute utilisation ultérieure du programme se fera à vos propres risques.

Le fabricant recommande de passer au moins à Windows 10 version 22H2. Il s'agit de la dernière version majeure de ce système d'exploitation, qui bénéficiera d'un support prolongé grâce au programme de mises à jour de sécurité étendues. Après la mise à niveau vers Windows 10 22H2, le client OneDrive Sync devrait recevoir des mises à jour jusqu'au 10 octobre 2028. Microsoft rappelle également que la migration vers Windows 11 reste la meilleure solution, car elle vous permettra d'éviter les prochaines dates de fin de support, mais bien sur de nombreux ordinateurs n'ont pas les conditions pour le faire.
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