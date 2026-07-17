Telegram a perdu son domaine le plus important. Les sanctions américaines ont désactivé t.me dans le monde entier.

Pendant plusieurs heures, des utilisateurs de Telegram du monde entier ont pu rencontrer des difficultés pour ouvrir des liens populaires menant à la messagerie. Ce problème n'était pas dû à une panne de serveur ni à un piratage de la plateforme elle-même. Le domaine t.me, l'une des adresses les plus importantes utilisées par Telegram pour partager des chaînes et des profils, était bloqué. Cet incident inhabituel était dû aux sanctions américaines visant un service VPN, fermé depuis longtemps, utilisé par des cybercriminels. Telegram a rapidement supprimé l'élément à l'origine des problèmes, et le domaine était de nouveau en ligne en moins de 24 heures. Le 14 juillet 2026, le domaine t.me a été désactivé par le registraire Domain.me. Cette décision faisait suite aux sanctions imposées par le Trésor américain à un service VPN désormais inactif. Ce VPN n'avait aucun lien direct avec Telegram. Le problème est apparu via l'une des chaînes de l'application de messagerie. Cette chaîne faisait la promotion du service et a été placée sur une liste soumise aux restrictions américaines. L'entrée relative aux sanctions contenant un lien direct via le domaine t.me, le registraire a décidé de désactiver temporairement l'adresse entière. De ce fait, des milliers de liens utilisés par les utilisateurs de Telegram sont devenus inopérants.
Le réseau VPN bloqué a fonctionné pendant environ 12 ans. Lancé en 2014, il a cessé ses activités en mai 2026 à la suite d'une opération menée par les services de renseignement européens et américains. D'après les analyses de sécurité, ce service a été exploité par des groupes de ransomware. Les cybercriminels l'ont utilisé, entre autres, pour dissimuler leurs activités et rendre l'infrastructure difficile à identifier. Le VPN proposait des serveurs dans des dizaines de pays et prenait en charge des protocoles de communication populaires tels qu'OpenVPN et WireGuard. Les paiements en cryptomonnaie étaient censés offrir aux utilisateurs un niveau d'anonymat accru. Ce sont les liens du service avec des activités criminelles qui ont entraîné des sanctions.
Après avoir identifié la cause du problème, Telegram a supprimé le canal associé au service VPN fermé ainsi que le contenu y faisant référence. Domain.me a confirmé que le domaine t.me avait été réactivé après la suppression du canal. La messagerie a retrouvé l'accès à son adresse la plus populaire au bout d'environ 24 heures. Cet incident a toutefois démontré l'importance des noms de domaine pour les plateformes mondiales. Même une application de messagerie massive comptant des millions d'utilisateurs peut être affectée par une décision touchant un seul élément extérieur à son infrastructure.
Telegram n'a pas été totalement coupé du monde. Depuis des années, l'entreprise maintient des domaines supplémentaires pouvant servir d'adresses de secours. L'un d'eux est telegram.me, enregistré en 2014. Suite aux problèmes rencontrés avec t.me, les utilisateurs ont également pu accéder au service de messagerie via des adresses alternatives. L'entreprise a également commencé à sécuriser des noms de domaine supplémentaires. Pavel Durov a annoncé l'acquisition de l'adresse t.you, qui constituera un nouvel élément de l'infrastructure de Telegram. L'historique du domaine t.me est antérieur à la messagerie elle-même. Cette adresse a été enregistrée en mai 2010, soit plus de trois ans avant le lancement de Telegram.
Le réseau VPN bloqué a fonctionné pendant environ 12 ans. Lancé en 2014, il a cessé ses activités en mai 2026 à la suite d'une opération menée par les services de renseignement européens et américains. D'après les analyses de sécurité, ce service a été exploité par des groupes de ransomware. Les cybercriminels l'ont utilisé, entre autres, pour dissimuler leurs activités et rendre l'infrastructure difficile à identifier. Le VPN proposait des serveurs dans des dizaines de pays et prenait en charge des protocoles de communication populaires tels qu'OpenVPN et WireGuard. Les paiements en cryptomonnaie étaient censés offrir aux utilisateurs un niveau d'anonymat accru. Ce sont les liens du service avec des activités criminelles qui ont entraîné des sanctions.
Après avoir identifié la cause du problème, Telegram a supprimé le canal associé au service VPN fermé ainsi que le contenu y faisant référence. Domain.me a confirmé que le domaine t.me avait été réactivé après la suppression du canal. La messagerie a retrouvé l'accès à son adresse la plus populaire au bout d'environ 24 heures. Cet incident a toutefois démontré l'importance des noms de domaine pour les plateformes mondiales. Même une application de messagerie massive comptant des millions d'utilisateurs peut être affectée par une décision touchant un seul élément extérieur à son infrastructure.
Telegram n'a pas été totalement coupé du monde. Depuis des années, l'entreprise maintient des domaines supplémentaires pouvant servir d'adresses de secours. L'un d'eux est telegram.me, enregistré en 2014. Suite aux problèmes rencontrés avec t.me, les utilisateurs ont également pu accéder au service de messagerie via des adresses alternatives. L'entreprise a également commencé à sécuriser des noms de domaine supplémentaires. Pavel Durov a annoncé l'acquisition de l'adresse t.you, qui constituera un nouvel élément de l'infrastructure de Telegram. L'historique du domaine t.me est antérieur à la messagerie elle-même. Cette adresse a été enregistrée en mai 2010, soit plus de trois ans avant le lancement de Telegram.
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