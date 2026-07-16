Test The Prisoner of the Night (PS5) - Un jeu de plateforme horrifique inspiré du folklore brésilien

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Test The Prisoner of the Night (PS5) - Un jeu de plateforme horrifique inspiré ...
Publié le: 16/07/2026 @ 19:30:39: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDéveloppé initialement par RMAL, The Prisoner of the Night est une petite curiosité indépendante assez intrigante. L'histoire s'inspire directement du folklore traditionnel brésilien. On y incarne Nartide, une jeune fille tout à fait ordinaire qui vit avec ses parents. Un soir, elle ignore l'avertissement de sa mère et décide de s'endormir sans sa couverture protectrice. C'est le moment que choisit Cruviana, la personnification du vent glacial de la nuit, pour s'engouffrer par la fenêtre et l'enlever. Nartide se retrouve alors piégée dans une nuit éternelle et surréaliste. Pour rentrer chez elle, elle va devoir traverser ses propres cauchemars et retrouver la « lumière de sa vie ». Sur le papier, The Prisoner of the Night se présente comme un jeu d'action-plateforme en 2.5D à défilement latéral. Le jeu ne fait pas semblant avec pas moins de 159 niveaux à parcourir. Le rythme est rapide, les tableaux s'enchaînent, allant de paysages oniriques plutôt calmes à de purs délires horrifiques.

« Le Royaume-Uni renonce à interdire les ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 16-07Jeux VidéosL'émulation PS5 connaît un regain d'intérêt sur PC
 14-07Jeux VidéosTest Incantation (PS5) - Un jeu horrifique inspiré du film taïwanais
 13-07Jeux VidéosTest Pretty Girls Klondike Solitaire PLUS (Nintendo Switch) - Du solitaire assisté
 10-07Jeux VidéosTest Sunny Café (Nintendo Switch) : Amour, gloire et café
 10-07Jeux VidéosThe Elder Scrolls VI : Les licenciements chez Xbox affectent durement le développement
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Réseaux et Télécom
Edpnet
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
  Actualités - Archives
 Jeux Vidéos16-07
Test The Prisoner of the Night (PS5) - Un jeu de plateforme horrifique inspiré du folklore brésilien
 Internet16-07
Le Royaume-Uni renonce à interdire les VPN et propose un couvre-feu pour les adolescents.
 Vidéo16-07
YouTube nie être un réseau social devant les tribunaux ; des milliards de dollars sont en jeu.
 Matériel16-07
OpenAI prévoit de lancer une enceinte connectée en 2027.
 Matériel16-07
Samsung a dévoilé une nouvelle technologie d'écran pliable.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page