Test The Prisoner of the Night (PS5) - Un jeu de plateforme horrifique inspiré du folklore brésilien

Publié le: 16/07/2026 @ 19:30:39: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Développé initialement par RMAL, The Prisoner of the Night est une petite curiosité indépendante assez intrigante. L'histoire s'inspire directement du folklore traditionnel brésilien. On y incarne Nartide, une jeune fille tout à fait ordinaire qui vit avec ses parents. Un soir, elle ignore l'avertissement de sa mère et décide de s'endormir sans sa couverture protectrice. C'est le moment que choisit Cruviana, la personnification du vent glacial de la nuit, pour s'engouffrer par la fenêtre et l'enlever. Nartide se retrouve alors piégée dans une nuit éternelle et surréaliste. Pour rentrer chez elle, elle va devoir traverser ses propres cauchemars et retrouver la « lumière de sa vie ». Sur le papier, The Prisoner of the Night se présente comme un jeu d'action-plateforme en 2.5D à défilement latéral. Le jeu ne fait pas semblant avec pas moins de 159 niveaux à parcourir. Le rythme est rapide, les tableaux s'enchaînent, allant de paysages oniriques plutôt calmes à de purs délires horrifiques.
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