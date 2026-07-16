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OpenAI prévoit de lancer une enceinte connectée en 2027.
Publié le: 16/07/2026 @ 14:55:07: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielD'après Bloomberg, le premier appareil d'OpenAI sera une enceinte connectée permettant aux utilisateurs de communiquer avec ChatGPT. Cet appareil, vraisemblablement dépourvu d'écran, sera équipé d'une caméra et de capteurs supplémentaires lui permettant de « comprendre » son environnement. Cette information survient quelques jours seulement après qu'Apple a porté plainte contre OpenAI, accusant l'entreprise de vol de secrets technologiques. Selon des sources de Bloomberg, l'appareil d'OpenAI disposera également d'une batterie intégrée, le rendant utilisable hors du domicile. L'enceinte pourra contrôler les appareils domotiques, diffuser du contenu multimédia, répondre aux questions et gérer les messages. Bloomberg indique également que l'appareil utilisera GPT-Live, une version améliorée du modèle vocal d'OpenAI dévoilée la semaine dernière.

Selon la publication, l'appareil sera doté d'éléments mécaniques indépendants permettant une interaction plus humaine avec les utilisateurs. Ce mystérieux haut-parleur devrait être commercialisé en 2027, dans le cadre du projet d'OpenAI de développer une gamme plus étendue d'appareils. OpenAI n'a pas encore commenté ces informations. L'entreprise a toutefois déjà annoncé un autre gadget, le Codex Micro, créé en collaboration avec Work Louder. Ce dernier n'est cependant pas l'appareil attendu par les utilisateurs, car il ne comporte aucune intelligence artificielle.

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