Samsung a dévoilé une nouvelle technologie d'écran pliable.

Samsung a dévoilé une nouvelle technologie d'écran flexible pour smartphones pliables. Baptisée Flex Titanium, cette solution vise à rendre les écrans plus fins, plus résistants et moins sujets aux plis. Selon l'entreprise, cette technologie est le fruit de sept générations d'appareils pliables et sera inaugurée sur les futurs Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra. Comme son nom l'indique, Flex Titanium utilise deux composants à base de titane qui améliorent la résistance structurelle, la flexibilité et permettent d'obtenir un écran plus fin. Sous la dalle OLED se trouve un film en alliage de titane, qui lui confère une rigidité accrue. D'après Samsung, sa rigidité mécanique est environ vingt fois supérieure à celle des films polymères, et son épaisseur est environ un tiers de celle d'un cheveu.
Sous ce film se trouve une plaque de titane qui assure une fixation plus solide au module d'affichage. Ceci renforce la stabilité de la structure une fois dépliée, tout en préservant la flexibilité nécessaire pour des pliages répétés. De plus, cette nouvelle technologie affiche une consommation d'énergie réduite et une qualité d'image « ultra-lumineuse ». Samsung affirme que l'association de ces améliorations a permis de créer un écran pliable durable offrant une expérience visuelle plus immersive. Mais pour l'instant, il ne s'agit que d'arguments marketing.
Sous ce film se trouve une plaque de titane qui assure une fixation plus solide au module d'affichage. Ceci renforce la stabilité de la structure une fois dépliée, tout en préservant la flexibilité nécessaire pour des pliages répétés. De plus, cette nouvelle technologie affiche une consommation d'énergie réduite et une qualité d'image « ultra-lumineuse ». Samsung affirme que l'association de ces améliorations a permis de créer un écran pliable durable offrant une expérience visuelle plus immersive. Mais pour l'instant, il ne s'agit que d'arguments marketing.
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