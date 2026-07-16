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OpenAI lance un clavier personnalisé pour l'IA
Publié le: 16/07/2026 @ 14:53:17: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielOpenAI lance enfin son propre appareil, mais il ne s'agit pas du mystérieux gadget d'IA que l'entreprise développe avec l'ancien designer d'Apple, Jony Ive. OpenAI a dévoilé un appareil conçu pour fonctionner avec sa plateforme de programmation Codex. Baptisé Codex Micro, ce nouvel appareil se présente sous la forme d'un panneau carré doté de boutons. Il a été créé en collaboration avec le fabricant de claviers Work Louder. L'entreprise précise qu'il s'agit d'une édition limitée offrant aux utilisateurs des fonctionnalités supplémentaires pour le contrôle et la gestion des agents d'IA.

Le Codex Micro est quasiment identique au Work Louder Creator Micro 2 : les images promotionnelles présentent un design presque identique avec 12 interrupteurs mécaniques, un joystick, une manette et un pavé tactile. Dans une vidéo de présentation, Mike DiGenova, cofondateur de Work Louder, explique que le Micro est équipé de six touches affichant en temps réel l’état des flux Codex. Différentes couleurs indiquent le statut d’une tâche : terminée, nécessitant un retour d’information, en cours de traitement ou ayant généré une erreur. De plus, le clavier comporte des touches de commande dédiées, assignables à des actions fréquentes comme l’activation du mode chat, l’acceptation ou le refus de modifications et l’envoi de commandes. Le kit inclut également 32 touches interchangeables supplémentaires ornées d’icônes Codex.

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