Le premier smartphone doté d'intelligence artificielle, le StepX Neo, est dévoilé.

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Le premier smartphone doté d'intelligence artificielle, le StepX Neo, est dévo...
Publié le: 16/07/2026 @ 14:52:09: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileL'entreprise chinoise StepFun, jusqu'alors peu connue à l'étranger, a annoncé le développement de son propre smartphone. Cependant, ce nouveau produit est présenté non pas comme un appareil mobile classique, mais comme le premier smartphone au monde doté d'une intelligence artificielle basée sur un agent. Baptisé StepX Neo, ce smartphone fonctionne sous le système d'exploitation Step AOS et est équipé d'un agent intelligent personnel appelé Step Amoo. Les utilisateurs interagissent avec lui en langage naturel, à l'instar des chatbots modernes.

Selon l'entreprise, Step AOS crée un environnement d'exécution dédié aux agents intelligents et répond à trois défis majeurs de ces systèmes : le stockage en mémoire, la prise de décision et l'exécution des tâches. StepFun affirme que la recherche d'informations dans la mémoire d'un agent ne prend qu'environ 15 millisecondes. De plus, elle revendique un système sophistiqué pour l'exécution autonome des tâches, même sans connexion Internet permanente. Malgré l'accent mis sur le traitement local des données, le système ne se limite pas au calcul sur l'appareil. Les ressources du cloud sont utilisées pour effectuer les tâches les plus complexes, et l'entreprise assure que les données personnelles des utilisateurs ne quittent jamais le smartphone. Cependant, la nature même du système d'exploitation Step AOS reste floue. On ignore actuellement s'il s'agit d'une plateforme totalement autonome ou d'une version modifiée d'Android.

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