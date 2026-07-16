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Huawei lance un concurrent à l'iPad Air
Publié le: 16/07/2026 @ 14:51:17: Par Nic007 Dans "Tablettes"
TablettesHuawei a dévoilé une version améliorée de sa tablette MatePad Air 2026. Succédant au modèle précédent, ce nouveau produit bénéficie de caractéristiques techniques optimisées. La MatePad Air est notamment dotée d'un nouvel écran OLED PaperMatte de 12 pouces offrant une résolution de 2800 x 1840 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits. Cet écran prend en charge 1,07 milliard de couleurs, un large gamut de couleurs P3, un rapport de contraste de 2 000 000:1 et une précision des couleurs Delta E inférieure à 1. Le revêtement PaperMatte réduit également l'éblouissement et les reflets, améliorant ainsi le confort d'utilisation même en plein soleil.

L'appareil est équipé du processeur Kirin T93C et fonctionne sous HarmonyOS 4.3. La tablette est disponible avec 8 Go ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour un fonctionnement stable même en cas de forte sollicitation, elle intègre un système de refroidissement avec une chambre à vapeur exclusive et une couche de graphite à haute conductivité thermique. L'appareil photo principal du MatePad Air dispose d'un capteur de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.8, un autofocus et un flash LED. La caméra frontale offre une résolution de 12 mégapixels, une mise au point fixe et une ouverture f/2.4. Elle est principalement conçue pour la visioconférence, les cours en ligne et les selfies. Son autonomie est assurée par une batterie de 10 100 mAh compatible avec la charge rapide jusqu'à 66 W. Huawei annonce jusqu'à 10 heures de lecture vidéo HDR en ligne ou jusqu'à 16 heures de lecture vidéo locale.

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