L'émulation PS5 connaît un regain d'intérêt sur PC

Publié le: 16/07/2026 @ 13:53:30: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jusqu'à récemment, l'émulation de la PlayStation 5 semblait vouée à la stagnation pour des années. La plupart des initiatives évoluaient très lentement, voire disparaissaient complètement d'Internet. Désormais, la situation change de semaine en semaine. De plus en plus d'émulateurs franchissent de nouvelles étapes, lancent de nouveaux jeux et démontrent que la scène PS5 se développe plus rapidement que ne le prévoyaient de nombreux experts il y a encore quelques mois. Plusieurs facteurs expliquent le regain d'intérêt pour l'émulation. Parmi eux, la décision de Sony de limiter le marché des jeux physiques et le débat croissant autour de l'archivage des productions numériques. La sortie prochaine de GTA VI joue également un rôle important, en recentrant l'attention des joueurs sur les capacités des émulateurs modernes.
SharpEmu suscite actuellement le plus d'intérêt. Cet émulateur pour Windows, écrit en C#, tire parti de l'architecture x86 commune aux PC modernes et à la PlayStation 5. Cela permet l'exécution native de certaines instructions du processeur, l'émulateur se concentrant principalement sur la traduction des appels système et la gestion des graphismes spécifiques à la console de Sony. À ce stade, SharpEmu est surtout adapté aux productions 2D simples. On peut citer l'exemple de Dreaming Sarah, qui fonctionne sans problème majeur. Les jeux 3D restent nettement plus complexes. Jusqu'à récemment, le remake de Demon's Souls était bloqué sur l'écran de démarrage. Cependant, l'utilisateur RShantila a récemment démontré le lancement d'Astro Bot, l'une des dernières exclusivités PlayStation. Bien que le jeu ne soit pas encore entièrement jouable, le simple fait qu'il fonctionne témoigne de la rapidité avec laquelle les développements progressent.
Le deuxième projet qui attire de plus en plus l'attention est KytyPS5. Cet émulateur a vu le jour comme un projet commun pour PlayStation 4 et PlayStation 5, mais son développement s'est achevé en 2022. Quelques années plus tard, un programmeur utilisant le pseudonyme de Nmzik a relancé le projet, se concentrant exclusivement sur la PlayStation 5. Les résultats ont été remarquablement rapides. Le premier succès majeur a été de faire tourner Silent Hill: The Short Message jusqu'au menu principal. Ce fut une étape cruciale pour l'émulation sur PS5. Auparavant, la plupart des jeux 3D plantaient avant même l'affichage de l'interface. Cependant, la dernière version de l'émulateur a permis d'aller beaucoup plus loin. Les développeurs de KytyPS5 ont publié des résultats montrant un rendu graphique correct dans deux productions commerciales. PowerWash Simulator et Pac-Man World sont disponibles et permettent de jouer normalement. Les développeurs n'ont pas encore communiqué d'informations détaillées concernant la fréquence d'images ou la stabilité, mais le simple fait d'avoir réussi à les rendre jouables constitue l'un des plus grands succès de l'émulation sur PlayStation 5.
La situation concernant Grand Theft Auto V sur PS5 est encore plus intéressante. KytyPS5 version 0.0.3 permet de faire tourner la version commerciale de GTA V sur PlayStation 5. Le jeu affiche les écrans de chargement, les graphismes de démarrage et l'utilisateur peut accéder aux paramètres d'affichage. L'expérience complète est encore loin d'être au point, mais il y a quelques mois encore, un tel résultat semblait improbable. Les développeurs de l'émulateur publient régulièrement des mises à jour. Les versions récentes apportent des améliorations au compilateur de shaders, à la gestion de la mémoire et à la prise en charge du son. L'émulateur fonctionne actuellement sous Windows, et une version Linux est également prévue.
Le projet RPCSX entre également dans la course. Il ne s'agit pas d'un émulateur traditionnel, mais d'une plateforme de recherche conçue pour nous aider à mieux comprendre le fonctionnement des logiciels PlayStation 4 et PlayStation 5. Ce projet est développé par les créateurs du célèbre émulateur RPCS3 pour PlayStation 3. L'équipe travaille à la possibilité de lancer des jeux directement depuis l'interface du programme, bien que le projet soit actuellement à un stade de développement moins avancé que SharpEmu ou KytyPS5.
Il y a un an à peine, la sortie de jeux modernes sur PlayStation 5 semblait un projet lointain. Aujourd'hui, des projets ultérieurs témoignent de la qualité des productions 2D, de jeux 3D de plus en plus aboutis et des premiers succès avec des titres majeurs utilisant Unreal Engine et d'autres moteurs modernes. La compatibilité totale est encore loin d'être atteinte. Cependant, l'histoire des émulateurs montre que ce sont les étapes les plus importantes. Chaque nouveau jeu permet aux développeurs d'améliorer la compatibilité et de développer de nouveaux composants logiciels. Tout porte à croire que les prochains mois seront extrêmement chargés pour la scène de l'émulation PlayStation 5. Difficile de prédire quand les derniers jeux de Sony seront pleinement jouables sur PC, mais le rythme des progrès s'est clairement accéléré, surprenant même ceux qui suivent le développement des émulateurs depuis des années.
SharpEmu suscite actuellement le plus d'intérêt. Cet émulateur pour Windows, écrit en C#, tire parti de l'architecture x86 commune aux PC modernes et à la PlayStation 5. Cela permet l'exécution native de certaines instructions du processeur, l'émulateur se concentrant principalement sur la traduction des appels système et la gestion des graphismes spécifiques à la console de Sony. À ce stade, SharpEmu est surtout adapté aux productions 2D simples. On peut citer l'exemple de Dreaming Sarah, qui fonctionne sans problème majeur. Les jeux 3D restent nettement plus complexes. Jusqu'à récemment, le remake de Demon's Souls était bloqué sur l'écran de démarrage. Cependant, l'utilisateur RShantila a récemment démontré le lancement d'Astro Bot, l'une des dernières exclusivités PlayStation. Bien que le jeu ne soit pas encore entièrement jouable, le simple fait qu'il fonctionne témoigne de la rapidité avec laquelle les développements progressent.
Le deuxième projet qui attire de plus en plus l'attention est KytyPS5. Cet émulateur a vu le jour comme un projet commun pour PlayStation 4 et PlayStation 5, mais son développement s'est achevé en 2022. Quelques années plus tard, un programmeur utilisant le pseudonyme de Nmzik a relancé le projet, se concentrant exclusivement sur la PlayStation 5. Les résultats ont été remarquablement rapides. Le premier succès majeur a été de faire tourner Silent Hill: The Short Message jusqu'au menu principal. Ce fut une étape cruciale pour l'émulation sur PS5. Auparavant, la plupart des jeux 3D plantaient avant même l'affichage de l'interface. Cependant, la dernière version de l'émulateur a permis d'aller beaucoup plus loin. Les développeurs de KytyPS5 ont publié des résultats montrant un rendu graphique correct dans deux productions commerciales. PowerWash Simulator et Pac-Man World sont disponibles et permettent de jouer normalement. Les développeurs n'ont pas encore communiqué d'informations détaillées concernant la fréquence d'images ou la stabilité, mais le simple fait d'avoir réussi à les rendre jouables constitue l'un des plus grands succès de l'émulation sur PlayStation 5.
La situation concernant Grand Theft Auto V sur PS5 est encore plus intéressante. KytyPS5 version 0.0.3 permet de faire tourner la version commerciale de GTA V sur PlayStation 5. Le jeu affiche les écrans de chargement, les graphismes de démarrage et l'utilisateur peut accéder aux paramètres d'affichage. L'expérience complète est encore loin d'être au point, mais il y a quelques mois encore, un tel résultat semblait improbable. Les développeurs de l'émulateur publient régulièrement des mises à jour. Les versions récentes apportent des améliorations au compilateur de shaders, à la gestion de la mémoire et à la prise en charge du son. L'émulateur fonctionne actuellement sous Windows, et une version Linux est également prévue.
Le projet RPCSX entre également dans la course. Il ne s'agit pas d'un émulateur traditionnel, mais d'une plateforme de recherche conçue pour nous aider à mieux comprendre le fonctionnement des logiciels PlayStation 4 et PlayStation 5. Ce projet est développé par les créateurs du célèbre émulateur RPCS3 pour PlayStation 3. L'équipe travaille à la possibilité de lancer des jeux directement depuis l'interface du programme, bien que le projet soit actuellement à un stade de développement moins avancé que SharpEmu ou KytyPS5.
Il y a un an à peine, la sortie de jeux modernes sur PlayStation 5 semblait un projet lointain. Aujourd'hui, des projets ultérieurs témoignent de la qualité des productions 2D, de jeux 3D de plus en plus aboutis et des premiers succès avec des titres majeurs utilisant Unreal Engine et d'autres moteurs modernes. La compatibilité totale est encore loin d'être atteinte. Cependant, l'histoire des émulateurs montre que ce sont les étapes les plus importantes. Chaque nouveau jeu permet aux développeurs d'améliorer la compatibilité et de développer de nouveaux composants logiciels. Tout porte à croire que les prochains mois seront extrêmement chargés pour la scène de l'émulation PlayStation 5. Difficile de prédire quand les derniers jeux de Sony seront pleinement jouables sur PC, mais le rythme des progrès s'est clairement accéléré, surprenant même ceux qui suivent le développement des émulateurs depuis des années.
Plus d'actualités dans cette catégorie
10-07Jeux VidéosThe Elder Scrolls VI : Les licenciements chez Xbox affectent durement le développement
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité