SteamOS contre Windows 11 : tests de performance de la Steam Machine

On croit souvent, à tort, que Windows limite les performances de jeu, principalement à cause des nombreux processus en arrière-plan qu'il est impossible de désactiver. Est-ce vraiment le cas ? La comparaison entre Windows 11 et Steam OS donne des résultats surprenants. Valve a publié des pilotes Windows 11 pour la Steam Machine, permettant ainsi une comparaison directe des performances de la console avec les deux systèmes d'exploitation. Le youtubeur ETA Prime a saisi cette opportunité pour tester la console Valve sous Steam OS et Windows. Les comparaisons montrent que les différences sont bien moindres qu'on ne pourrait le penser. Le YouTubeur connu sous le nom d'ETA Prime a décidé de profiter de l'opportunité récemment offerte par Valve et de tester le périphérique Valve avec Steam OS et Windows. Dans le test synthétique Geekbench 6.7.1, le système de Microsoft a obtenu un léger avantage en performances monocœur, de l'ordre de 3,3 %. Un écart bien plus important est apparu lors du test multicœur, où Windows 11 a surclassé SteamOS de 22,1 %. Cependant, il s'agit du seul cas où l'avantage de Microsoft s'est avéré aussi marqué. En pratique, notamment pour les jeux, les différences étaient beaucoup plus faibles.
Dans Shadow of the Tomb Raider, Windows 11 a atteint un nombre d'images par seconde supérieur de plusieurs pour cent en résolutions Full HD et 4K, tandis qu'en 1440p, SteamOS a obtenu des résultats légèrement meilleurs. La situation est encore plus intéressante dans Cyberpunk 2077. Aux résolutions 1080p et 1440p, SteamOS a affiché de meilleures performances, avec un avantage de près de 9 %. Seule la résolution 4K a permis à Windows 11 de faire mieux. En revanche, Forza Horizon a offert une compétition très serrée. Windows était légèrement plus rapide en Full HD et nettement en tête en 4K, tandis qu'en 1440p, SteamOS reprenait l'avantage.
Les conclusions des tests sont sans équivoque : Steam OS n'apporte pas d'amélioration significative des performances des jeux sur Steam Machine. Pour la plupart des titres, les différences sont négligeables ou dépendent du jeu et de la résolution. Installer Windows sur cette machine est donc judicieux, car cela permet d'exécuter non seulement d'autres lanceurs, mais aussi, et surtout, des jeux incompatibles avec Linux ou la technologie Proton. Toutefois, il est important de noter que Valve fournit des pilotes sans support technique officiel. Par conséquent, en cas de problème avec Windows 11 sur Steam Machine, vous devrez vous débrouiller seul et compter sur l'aide de la communauté.
Dans Shadow of the Tomb Raider, Windows 11 a atteint un nombre d'images par seconde supérieur de plusieurs pour cent en résolutions Full HD et 4K, tandis qu'en 1440p, SteamOS a obtenu des résultats légèrement meilleurs. La situation est encore plus intéressante dans Cyberpunk 2077. Aux résolutions 1080p et 1440p, SteamOS a affiché de meilleures performances, avec un avantage de près de 9 %. Seule la résolution 4K a permis à Windows 11 de faire mieux. En revanche, Forza Horizon a offert une compétition très serrée. Windows était légèrement plus rapide en Full HD et nettement en tête en 4K, tandis qu'en 1440p, SteamOS reprenait l'avantage.
Les conclusions des tests sont sans équivoque : Steam OS n'apporte pas d'amélioration significative des performances des jeux sur Steam Machine. Pour la plupart des titres, les différences sont négligeables ou dépendent du jeu et de la résolution. Installer Windows sur cette machine est donc judicieux, car cela permet d'exécuter non seulement d'autres lanceurs, mais aussi, et surtout, des jeux incompatibles avec Linux ou la technologie Proton. Toutefois, il est important de noter que Valve fournit des pilotes sans support technique officiel. Par conséquent, en cas de problème avec Windows 11 sur Steam Machine, vous devrez vous débrouiller seul et compter sur l'aide de la communauté.
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