Le Royaume-Uni instaure un blocage nocturne des réseaux sociaux pour les adolescents

Le Royaume-Uni a annoncé des changements concernant l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes. Selon la nouvelle réglementation, à partir de 2027, les adolescents de 16 et 17 ans n'auront plus accès aux réseaux sociaux et seront soumis à des restrictions sur certaines fonctionnalités jugées particulièrement attrayantes. Selon le gouvernement britannique, ces nouvelles mesures aideront les parents à limiter l'impact négatif des réseaux sociaux sur la santé et le quotidien des jeunes utilisateurs. Il ne s'agit pas de la seule restriction mise en place l'année prochaine. Le couvre-feu constitue une mesure supplémentaire. Selon l'annonce, les plateformes de médias sociaux seront automatiquement inaccessibles à cette tranche d'âge entre minuit et 6 heures du matin. De plus, les mécanismes conçus pour encourager une utilisation prolongée des services seront désactivés par défaut, notamment la lecture automatique de courtes vidéos et les flux de contenu personnalisés qui suggèrent constamment de nouveaux contenus adaptés aux intérêts de l'utilisateur.
La nouvelle réglementation étend les mesures prises précédemment par le gouvernement britannique. Dès l'année prochaine, l'utilisation des réseaux sociaux sera interdite aux moins de 16 ans. Les autorités soulignent que cette réglementation vise à éviter que les adolescents n'aient soudainement un accès complet à toutes les fonctionnalités des plateformes en ligne après avoir atteint l'âge de 16 ans. Les utilisateurs sont ainsi invités à se familiariser progressivement avec ces services et à les utiliser de manière plus encadrée. D'après les résultats d'un programme pilote mené auprès de 300 participants, les restrictions nocturnes se sont relativement vite intégrées à la routine quotidienne des jeunes, les participants faisant état d'une meilleure qualité de sommeil et d'une plus grande concentration lors des études et des tâches quotidiennes. Cela montre que de plus en plus de pays tentent de réglementer le fonctionnement des plateformes de médias sociaux non seulement par des restrictions d'âge, mais aussi en intervenant dans la conception même des services.
Les changements ne se limiteront pas aux réseaux sociaux. Le gouvernement a également annoncé de nouvelles règles concernant les chatbots utilisant l'intelligence artificielle. Les personnes de moins de 18 ans seront invitées à faire des pauses lors de leurs conversations avec des IA, et les autorités collaboreront avec les organismes de réglementation pour encadrer les services qui dispensent des conseils en santé mentale dangereux ou peu fiables. Si un chatbot est jugé présenter un risque important pour les enfants, il pourrait être interdit. Comparativement à la réglementation existante sur la sécurité des enfants en ligne, la nouvelle réglementation met beaucoup plus l'accent sur la limitation des mécanismes qui augmentent le temps passé devant les écrans, plutôt que sur le simple blocage de l'accès à des contenus spécifiques.
La nouvelle réglementation étend les mesures prises précédemment par le gouvernement britannique. Dès l'année prochaine, l'utilisation des réseaux sociaux sera interdite aux moins de 16 ans. Les autorités soulignent que cette réglementation vise à éviter que les adolescents n'aient soudainement un accès complet à toutes les fonctionnalités des plateformes en ligne après avoir atteint l'âge de 16 ans. Les utilisateurs sont ainsi invités à se familiariser progressivement avec ces services et à les utiliser de manière plus encadrée. D'après les résultats d'un programme pilote mené auprès de 300 participants, les restrictions nocturnes se sont relativement vite intégrées à la routine quotidienne des jeunes, les participants faisant état d'une meilleure qualité de sommeil et d'une plus grande concentration lors des études et des tâches quotidiennes. Cela montre que de plus en plus de pays tentent de réglementer le fonctionnement des plateformes de médias sociaux non seulement par des restrictions d'âge, mais aussi en intervenant dans la conception même des services.
Les changements ne se limiteront pas aux réseaux sociaux. Le gouvernement a également annoncé de nouvelles règles concernant les chatbots utilisant l'intelligence artificielle. Les personnes de moins de 18 ans seront invitées à faire des pauses lors de leurs conversations avec des IA, et les autorités collaboreront avec les organismes de réglementation pour encadrer les services qui dispensent des conseils en santé mentale dangereux ou peu fiables. Si un chatbot est jugé présenter un risque important pour les enfants, il pourrait être interdit. Comparativement à la réglementation existante sur la sécurité des enfants en ligne, la nouvelle réglementation met beaucoup plus l'accent sur la limitation des mécanismes qui augmentent le temps passé devant les écrans, plutôt que sur le simple blocage de l'accès à des contenus spécifiques.
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