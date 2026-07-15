Google Images fête ses 25 ans : une nouvelle page d’accueil et une nouvelle génération d’IA dans la recherche

Tout a commencé avec une robe verte. Lorsque Jennifer Lopez a porté cette robe Versace aux Grammy Awards de 2000, les recherches ont explosé et Google a compris qu'une simple liste de liens textuels ne suffisait plus. C'est ainsi qu'en juillet 2001, Google Images a vu le jour : 25 ans plus tard, le service célèbre cet anniversaire avec deux innovations concrètes qui transforment notre interaction avec les images dans la recherche. La première nouveauté est une page d'accueil inédite et intuitive pour Google Images , proposant une galerie dynamique et immersive qui se met à jour en temps réel et est personnalisée selon vos centres d'intérêt. Lorsque vous enregistrez des idées dans des collections, celles-ci apparaissent sous forme d'onglets au-dessus de la galerie principale, vous permettant ainsi de reprendre facilement votre navigation là où vous l'aviez laissée. Le déploiement débutera dans les prochaines semaines sur ordinateur aux États-Unis , en anglais, et l'accès se fera via un compte Google.
La deuxième nouveauté est encore plus intéressante : la génération d’images directement dans les aperçus IA de la recherche. Grâce au modèle Nano Banana , il sera possible de transformer une requête textuelle en une image personnalisée sans quitter la page de recherche. Cette fonctionnalité sera également lancée en anglais dans les prochaines semaines, dans les régions qui prennent déjà en charge la création d'images en mode IA . Il convient de rappeler que Nano Banana n'est pas une fonctionnalité entièrement nouvelle : Google l'avait déjà annoncée en même temps que Gemini Omni Flash, permettant de générer des images en quatre secondes. Son intégration directe à la recherche constitue toutefois une nouvelle étape vers une recherche toujours plus multimodale et générative .
En 25 ans, Google Images a parcouru un long chemin : de la recherche par similarité visuelle à la recherche d'images inversée , de Google Lens, qui transforme l'appareil photo de votre smartphone en moteur de recherche, à Circle to Search, désormais disponible sur plus de 580 millions d'appareils Android . La recherche visuelle n'est plus un complément à la recherche textuelle, mais une expérience à part entière.
La deuxième nouveauté est encore plus intéressante : la génération d’images directement dans les aperçus IA de la recherche. Grâce au modèle Nano Banana , il sera possible de transformer une requête textuelle en une image personnalisée sans quitter la page de recherche. Cette fonctionnalité sera également lancée en anglais dans les prochaines semaines, dans les régions qui prennent déjà en charge la création d'images en mode IA . Il convient de rappeler que Nano Banana n'est pas une fonctionnalité entièrement nouvelle : Google l'avait déjà annoncée en même temps que Gemini Omni Flash, permettant de générer des images en quatre secondes. Son intégration directe à la recherche constitue toutefois une nouvelle étape vers une recherche toujours plus multimodale et générative .
En 25 ans, Google Images a parcouru un long chemin : de la recherche par similarité visuelle à la recherche d'images inversée , de Google Lens, qui transforme l'appareil photo de votre smartphone en moteur de recherche, à Circle to Search, désormais disponible sur plus de 580 millions d'appareils Android . La recherche visuelle n'est plus un complément à la recherche textuelle, mais une expérience à part entière.
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