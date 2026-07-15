Instagram Reels devient multilingue grâce à l'IA

Si vous avez un profil Instagram et que vous créez du contenu vidéo, vous avez désormais une raison supplémentaire d'expérimenter : Meta étend la traduction vocale par IA à de nouvelles langues, dont le français . Déjà disponible l'an dernier en anglais, portugais, hindi et espagnol, cette fonctionnalité est désormais prise en charge dans 18 langues . L'idée de base est simple : lever les barrières linguistiques sans obliger les créateurs à tourner la même séquence dans plusieurs langues ni à tout doubler manuellement. La technologie de Meta génère une version traduite du discours , en s'efforçant de préserver le ton, le style et la personnalité originaux de l'orateur, plutôt qu'une voix robotique générique. Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes, on trouve la synchronisation labiale optionnelle : elle synchronise la traduction avec les mouvements des lèvres du créateur, rendant la vidéo plus naturelle à regarder pour ceux qui ne comprennent pas la langue originale. Cette fonction n’est pas obligatoire et peut être activée à tout moment, tout comme la traduction elle-même, qui peut être relue avant publication et désactivée ultérieurement. Meta ajoute également un module d'analyse : dans la section Insights , il sera possible de voir quelles langues génèrent le plus de vues, une donnée utile pour comprendre où se trouvent les audiences les plus engagées et décider s'il est judicieux de s'implanter sur certains marchés.
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