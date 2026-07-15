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OnePlus pourrait se retirer d'Europe et des États-Unis dans les prochains jours
Publié le: 15/07/2026 @ 13:49:35: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileD'après les dernières informations, OnePlus devrait annoncer officiellement son retrait des marchés européen et nord-américain cette semaine. Bien que le fabricant ait précédemment démenti ces rumeurs, les événements récents laissent penser que ce scénario devient de plus en plus probable. Les premières rumeurs concernant un possible retrait de OnePlus sont apparues en début d'année. En mars, des sources indiquaient que le fabricant limiterait ses activités à certains pays asiatiques, principalement la Chine et l'Inde. Peu après, des cadres expérimentés ont commencé à quitter les structures européennes de l'entreprise, et OnePlus a admis revoir sa stratégie et l'avenir de ses opérations dans chaque région. Aujourd'hui, le média allemand WinFuture, citant des sources bien informées, affirme que la décision est déjà prise et que des réunions internes concernant ces changements auraient eu lieu avant l'annonce officielle. La bonne nouvelle pour les utilisateurs actuels est que OnePlus et Oppo, qui appartiennent au même groupe, continueront à assurer les mises à jour et le service après-vente par liaison sans fil (OTA) jusqu'à la fin de la période de support initialement prévue. Cependant, cela ne change rien au fait que le retrait de la marque de certains marchés clés pourrait considérablement nuire à sa notoriété.

La situation de OnePlus est également préoccupante sur les marchés où l'entreprise entend rester. En Inde, sa part de marché dans le secteur des smartphones a chuté à environ 2,4 %, tandis qu'en Chine, elle est estimée à seulement 1,6 %. Parallèlement, les livraisons mondiales de smartphones OnePlus devraient diminuer de plus de 20 % en 2024. Il est intéressant de noter qu'Oppo avait annoncé un investissement de 10 milliards de yuans en 2022 pour redresser la situation de la marque. Si les dernières informations se confirment, ce plan n'a manifestement pas donné les résultats escomptés. Un retrait potentiel de OnePlus d'Europe et des États-Unis restreindrait davantage la concurrence sur le marché des smartphones, rappelant la situation qui a suivi le départ de LG en 2021.

Il est bon de rappeler qu'il y a une douzaine d'années à peine, OnePlus était considérée comme l'une des marques les plus prometteuses du marché des smartphones. Le fabricant a connu un succès fulgurant grâce à des modèles surnommés « tueurs de flagships », offrant des performances exceptionnelles et une qualité de fabrication irréprochable à un prix nettement inférieur à celui des appareils Samsung ou Apple. Au fil du temps, cependant, l'entreprise a abandonné cette stratégie, les générations suivantes de smartphones devenant de plus en plus chères et se démarquant de moins en moins de la concurrence. Aujourd'hui, la marque, qui a jadis lancé des tendances et fidélisé une communauté d'enthousiastes, est confrontée à une baisse de ses parts de marché et à la menace d'un retrait d'Europe et d'Amérique du Nord. Ceci marque symboliquement la fin de l'un des plus grands succès de l'industrie mobile de la dernière décennie.
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