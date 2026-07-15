Moins de publicités dans Windows 11 ? Microsoft teste des modifications spécifiques.

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Moins de publicités dans Windows 11 ? Microsoft teste des modifications spécif...
Publié le: 15/07/2026 @ 00:32:22: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft apporte des modifications importantes au moteur de recherche de Windows 11. Le résultat sera ce que la plupart des utilisateurs attendaient : une réduction du nombre de publicités pour les produits Microsoft qui, il faut bien le dire, ne font qu’encombrer le système. Pour l’instant, ces modifications sont encore en phase de test. Windows 11 a été critiqué à maintes reprises pour la présence excessive de publicités pour les services Microsoft, souvent placées de manière inappropriée. La firme de Redmond est à l'écoute de la communauté depuis un certain temps et met en œuvre des mesures correctives. Cette fois-ci, les modifications concernent le moteur de recherche du système, notamment la présence de publicités, qui devraient être moins nombreuses. La nouvelle version bêta de Windows 11, publiée dans le cadre du programme Windows Insider, supprime les publicités qui s'affichaient lorsqu'on cliquait sur la zone de recherche dans la barre des tâches. Auparavant, les utilisateurs voyaient l'historique de leurs recherches et une colonne supplémentaire faisant la promotion des services et applications Microsoft. L'espace ainsi libéré permet d'afficher davantage de résultats locaux et une meilleure distinction entre les applications, les fichiers, les paramètres et les sites web.

L'affichage des résultats a également été amélioré. Les types de fichiers compatibles bénéficient d'un aperçu plus large, et la fonction « Ouvrir avec » est désormais plus accessible sans avoir à ouvrir de fenêtres supplémentaires. Le fabricant souhaite également éviter qu'une simple faute de frappe ne déclenche une recherche Internet au lieu de la recherche d'un programme ou d'un paramètre sur votre ordinateur. Cela montre que Microsoft commence à accorder plus d'attention aux fonctions essentielles du système, et pas seulement au développement de services basés sur l'intelligence artificielle. Ces modifications concernent également les recherches web. Si le système juge les résultats en ligne pertinents, ils s'afficheront immédiatement en haut de la fenêtre, sans aucune publicité. Les utilisateurs pourront ainsi consulter plus rapidement les résultats pertinents, sans être importunés par des publicités.

En termes d'orientation de développement, la nouvelle solution est similaire aux moteurs de recherche présents dans macOS et de nombreuses distributions Linux, où la priorité est depuis longtemps donnée aux fichiers et applications locaux, et les résultats Web n'apparaissent que lorsqu'ils sont réellement nécessaires. Ces modifications devraient rendre la recherche de documents, de programmes et de paramètres plus rapide et moins fastidieuse, notamment lors de l'utilisation de votre ordinateur. On ignore pour l'instant quand elles seront intégrées à la version stable de Windows 11.
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