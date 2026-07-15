Firefox rattrape son retard sur Chrome et Edge. Les mises à jour seront publiées plus fréquemment.

Mozilla a annoncé un changement important dans le calendrier de publication de Firefox. À partir de septembre 2026, le navigateur recevra des mises à jour toutes les deux semaines sur les ordinateurs et les appareils Android. Il rejoindra ainsi Google Chrome et Microsoft Edge. Le PDG de Mozilla, Sylvestre Ledru, a annoncé que le nouveau calendrier de publication des mises à jour sera pour l'instant considéré comme une phase expérimentale. L'entreprise entend suivre de près l'évolution de la situation et adapter le rythme des publications en conséquence. Si tout se déroule comme prévu, la dernière version publiée selon ce calendrier sera Firefox 154, prévue pour le 18 août. Firefox 155 suivra ensuite le 1er septembre, inaugurant un nouveau cycle de mises à jour. Mozilla explique que la publication plus fréquente de nouvelles versions permettra de déployer plus rapidement les fonctionnalités finalisées et les améliorations pour les utilisateurs. Parallèlement, l'entreprise souligne que les développeurs n'auront pas à travailler deux fois plus vite, car les solutions nécessitant des tests supplémentaires bénéficieront toujours d'un délai suffisant avant leur mise en ligne.
Ce changement inclut également une refonte complète du calendrier des mises à jour de Firefox afin de l'harmoniser avec le nouveau rythme. Mozilla affirme que ce modèle simplifiera la planification des mises à jour et réduira les problèmes susceptibles de les retarder. Quelques mois auparavant, Google avait annoncé le passage de Chrome à un cycle de publication bimensuel, mettant en avant des correctifs de sécurité plus rapides, une stabilité accrue et des performances améliorées du navigateur. Peu après, Microsoft Edge, basé sur le projet Chromium, a adopté un calendrier similaire. Firefox demeure l'un des rares navigateurs majeurs à développer son propre moteur Gecko. Malgré cela, certains utilisateurs soulignent que Mozilla suit de plus en plus les directives de Google. Des commentaires apparus sous la publication annonçant les changements laissent entendre que l'entreprise reproduit une fois de plus une solution proposée par un concurrent, et certains craignent également une augmentation de la fréquence des problèmes lors des prochaines mises à jour. Par rapport au calendrier précédent, Firefox sera mis à jour beaucoup plus fréquemment, même si le contenu de chaque version sera probablement constitué de plus petits ensembles de modifications qu'auparavant.
Ce changement inclut également une refonte complète du calendrier des mises à jour de Firefox afin de l'harmoniser avec le nouveau rythme. Mozilla affirme que ce modèle simplifiera la planification des mises à jour et réduira les problèmes susceptibles de les retarder. Quelques mois auparavant, Google avait annoncé le passage de Chrome à un cycle de publication bimensuel, mettant en avant des correctifs de sécurité plus rapides, une stabilité accrue et des performances améliorées du navigateur. Peu après, Microsoft Edge, basé sur le projet Chromium, a adopté un calendrier similaire. Firefox demeure l'un des rares navigateurs majeurs à développer son propre moteur Gecko. Malgré cela, certains utilisateurs soulignent que Mozilla suit de plus en plus les directives de Google. Des commentaires apparus sous la publication annonçant les changements laissent entendre que l'entreprise reproduit une fois de plus une solution proposée par un concurrent, et certains craignent également une augmentation de la fréquence des problèmes lors des prochaines mises à jour. Par rapport au calendrier précédent, Firefox sera mis à jour beaucoup plus fréquemment, même si le contenu de chaque version sera probablement constitué de plus petits ensembles de modifications qu'auparavant.
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