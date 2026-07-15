Firefox rattrape son retard sur Chrome et Edge. Les mises à jour seront publiées plus fréquemment.

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Firefox rattrape son retard sur Chrome et Edge. Les mises à jour seront publié...
Publié le: 15/07/2026 @ 00:31:27: Par Nic007 Dans "Firefox"
FirefoxMozilla a annoncé un changement important dans le calendrier de publication de Firefox. À partir de septembre 2026, le navigateur recevra des mises à jour toutes les deux semaines sur les ordinateurs et les appareils Android. Il rejoindra ainsi Google Chrome et Microsoft Edge. Le PDG de Mozilla, Sylvestre Ledru, a annoncé que le nouveau calendrier de publication des mises à jour sera pour l'instant considéré comme une phase expérimentale. L'entreprise entend suivre de près l'évolution de la situation et adapter le rythme des publications en conséquence. Si tout se déroule comme prévu, la dernière version publiée selon ce calendrier sera Firefox 154, prévue pour le 18 août. Firefox 155 suivra ensuite le 1er septembre, inaugurant un nouveau cycle de mises à jour. Mozilla explique que la publication plus fréquente de nouvelles versions permettra de déployer plus rapidement les fonctionnalités finalisées et les améliorations pour les utilisateurs. Parallèlement, l'entreprise souligne que les développeurs n'auront pas à travailler deux fois plus vite, car les solutions nécessitant des tests supplémentaires bénéficieront toujours d'un délai suffisant avant leur mise en ligne.

Ce changement inclut également une refonte complète du calendrier des mises à jour de Firefox afin de l'harmoniser avec le nouveau rythme. Mozilla affirme que ce modèle simplifiera la planification des mises à jour et réduira les problèmes susceptibles de les retarder. Quelques mois auparavant, Google avait annoncé le passage de Chrome à un cycle de publication bimensuel, mettant en avant des correctifs de sécurité plus rapides, une stabilité accrue et des performances améliorées du navigateur. Peu après, Microsoft Edge, basé sur le projet Chromium, a adopté un calendrier similaire. Firefox demeure l'un des rares navigateurs majeurs à développer son propre moteur Gecko. Malgré cela, certains utilisateurs soulignent que Mozilla suit de plus en plus les directives de Google. Des commentaires apparus sous la publication annonçant les changements laissent entendre que l'entreprise reproduit une fois de plus une solution proposée par un concurrent, et certains craignent également une augmentation de la fréquence des problèmes lors des prochaines mises à jour. Par rapport au calendrier précédent, Firefox sera mis à jour beaucoup plus fréquemment, même si le contenu de chaque version sera probablement constitué de plus petits ensembles de modifications qu'auparavant.
Moins de publicités dans Windows 11 ? M... »« Valve corrige la Steam Machine. Plus de ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 24-06FirefoxFirefox corrige des problèmes de performance et de lecture vidéo
 23-06FirefoxFirefox 152 pour Android : Arrivée du geste de résumé de page basé sur l’IA
 21-05FirefoxLe nouveau Firefox offre un VPN amélioré et un contrôle total par IA.
 20-05FirefoxVous voulez de l'IA dans Firefox ? Vous l'aurez.
 11-05FirefoxFirefox 150.0.2 est maintenant disponible. Mozilla corrige des bugs importants.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Réseaux et Télécom
Edpnet
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
  Actualités - Archives
 Windows15-07
Moins de publicités dans Windows 11 ? Microsoft teste des modifications spécifiques.
 Firefox15-07
Firefox rattrape son retard sur Chrome et Edge. Les mises à jour seront publiées plus fréquemment.
 Matériel14-07
Valve corrige la Steam Machine. Plus de fausses lignes rouges de la mort.
 Mobile14-07
Les ventes de smartphones ont chuté de 4 % par rapport à l'an dernier
 Consoles14-07
Nintendo envisagerait une Switch 2 dotée d'un écran OLED
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page