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Valve corrige la Steam Machine. Plus de fausses lignes rouges de la mort.
Publié le: 14/07/2026 @ 19:23:38: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLa mise à jour du BIOS de la Steam Machine vise à corriger un problème d'affichage prématuré d'un message d'avertissement (ligne rouge) concernant une température élevée des composants. Cette modification devrait réduire le nombre de fausses alertes pendant les sessions de jeu. Le problème a été mis en lumière après que des utilisateurs ont signalé l'apparition d'une barre LED rouge lors de l'exécution de jeux gourmands en ressources. Dans un cas précis, la température du processeur oscillait autour de 81 degrés Celsius, tandis que celle du GPU se situait autour de 75 degrés Celsius. Ces valeurs ne sont pas alarmantes en temps réel. L'équipe d'assistance technique de Valve a déterminé que le problème n'est pas dû à un défaut de refroidissement ni à une surchauffe. Les ingénieurs de la société ont confirmé que la version actuelle du BIOS active le voyant rouge trop tôt, même si les températures restent dans les limites normales.

Actuellement, l'avertissement s'affiche à des températures d'environ 95 °C pour le processeur et 90 °C pour la carte graphique. La nouvelle version du BIOS portera ces deux limites à 100 °C. Ce seuil s'appliquera aussi bien au processeur qu'à la carte graphique. Valve explique que la limitation de performance effective ne commence qu'à partir de 100 degrés Celsius. Si la température continue d'augmenter, l'appareil s'arrête automatiquement afin de protéger les composants. Cela signifie que le voyant rouge s'allume généralement trop tôt, même en l'absence de risque réel. L'entreprise souligne également que le problème concerne uniquement le fonctionnement de la signalisation et n'est pas lié à des défaillances de la carte graphique ou d'autres composants.
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