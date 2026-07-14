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Les ventes de smartphones ont chuté de 4 % par rapport à l'an dernier
Publié le: 14/07/2026 @ 19:22:17: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileD'après un nouveau rapport du cabinet d'analyse Omdia, les livraisons mondiales de smartphones ont chuté de 4 % au deuxième trimestre 2026 par rapport à la même période l'an dernier. Ce recul s'explique notamment par la crise persistante du marché de la mémoire, qui a entraîné une forte hausse du coût des composants et, par conséquent, du prix des appareils. Malgré ce repli général du marché, Samsung et Apple ont réussi à accroître leurs parts de marché. Samsung a vu sa part passer de 20 % à 22 %, conservant ainsi sa position de leader sur le marché mondial des smartphones. Apple, de son côté, a vu la sienne passer de 16 % à 20 %, se rapprochant ainsi significativement de son concurrent sud-coréen. Parallèlement, les fabricants chinois ont enregistré un recul de leurs performances. La part de marché de Xiaomi a chuté de 15 % à 11 %, celle d'Oppo de 12 % à 10 % et celle de Vivo de 9 % à 8 %.

D'après les analystes, Samsung a renforcé sa position principalement sur le segment d'entrée de gamme, où de nombreuses marques chinoises ont commencé à réduire leur offre et à augmenter leurs prix. Apple, de son côté, a réalisé son meilleur deuxième trimestre historique grâce à une forte demande pour la gamme iPhone 17 et à sa décision de ne pas augmenter ses prix malgré la hausse du coût des composants. Le recul des ventes le plus important concerne le segment des smartphones à moins de 400 dollars. Comme l'a souligné Runar Bjørhovde, analyste principal chez Omdia, c'est sur ce segment que les contraintes d'approvisionnement sont les plus marquées, que les marges des fabricants restent faibles et que les consommateurs sont particulièrement sensibles aux hausses de prix. La situation s'annonce sombre.
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