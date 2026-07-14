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Nintendo envisagerait une Switch 2 dotée d'un écran OLED
Publié le: 14/07/2026 @ 19:09:15: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesSelon ZDNet Korea , Nintendo envisage d'ajouter un modèle OLED à sa gamme Switch 2. Nintendo étudierait une version dotée d'un écran OLED et offrant une qualité d'image améliorée en résolution Full HD. Le développement pourrait débuter dès la fin de cette année, sous réserve de l'approbation finale de Nintendo. La production en série pourrait alors être possible fin 2027 ou début 2028. Cependant, Nintendo évalue actuellement cette option en raison des coûts de fabrication plus élevés des dalles OLED et de la hausse des prix des puces mémoire et autres composants. Samsung est considéré comme un fournisseur probable d'écrans, ayant déjà produit ceux de la Switch OLED (2021). Si cette technologie offre un contraste plus élevé, des noirs plus profonds et des temps de réponse plus rapides, elle peut également engendrer des problèmes de scintillement liés au VRR lors des fluctuations du taux de rafraîchissement.
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