Une seule LED défectueuse et la TV est bon pour la casse : Un réparateur accuse les fabricants de collusion.

Un téléviseur coûtant plusieurs centaines d'euros peut-il tomber en panne à cause d'une simple LED défectueuse ? Selon un réparateur britannique, la réponse est oui. De plus, il estime que cela n'est pas dû à des limitations matérielles, mais plutôt à la décision des fabricants d'intégrer un mécanisme de verrouillage logiciel à l'ensemble de l'appareil dès qu'un défaut mineur de rétroéclairage est détecté. La vidéo, publiée par un réparateur de téléviseurs, a rapidement gagné en popularité sur internet. Visionnée des centaines de milliers de fois, elle a suscité un vif intérêt et la discussion s'est rapidement propagée aux forums dédiés à l'électronique et au droit à la réparation des appareils. Les téléviseurs LCD modernes utilisent un système de rétroéclairage LED. Selon le modèle, des dizaines, voire des centaines de petites diodes sont placées derrière l'écran ou sur ses bords, assurant ainsi l'éclairage de l'affichage. Allen Fleckney, un technicien britannique qui anime la chaîne YouTube « TV Repair Community », explique que sur de nombreux modèles, la défaillance d'une seule diode suffit à rendre le téléviseur complètement inutilisable. Non pas parce que l'image disparaît, mais parce que le logiciel interprète cela comme une erreur critique. Selon le technicien de maintenance, l'appareil détecte une légère variation de la consommation électrique et éteint immédiatement l'écran, même si les autres LED continuent de fonctionner correctement. « Les fabricants ont conçu des logiciels qui éteignent le téléviseur s'ils détectent une légère surintensité ou sous-intensité. Je parle d'un courant très faible, de l'ordre du milliampère », explique Fleckney.
Pour étayer son propos, Fleckney a démontré comment il avait réparé un téléviseur de 60 pouces endommagé. Au lieu de remplacer tout le système de rétroéclairage LED, il a opté pour une expérience beaucoup plus simple. Le signal d'erreur du rétroéclairage sur la carte mère a été court-circuité. De ce fait, le logiciel ne recevait plus d'informations concernant la LED défectueuse. Après cette modification, le téléviseur a démarré sans problème et a affiché une image. Selon l'auteur de l'enregistrement, la qualité d'image est restée pratiquement inchangée, malgré la présence d'une LED défectueuse. Fleckney affirme que la plupart des utilisateurs ne remarqueraient pas la différence lors d'une utilisation quotidienne. L'élément le plus controversé de toute cette affaire concerne les allégations relatives aux intentions du fabricant. Le technicien britannique estime que le mécanisme qui coupe l'alimentation du téléviseur lorsqu'il détecte une légère variation de courant n'est pas conçu pour protéger l'appareil. Il pense que le logiciel pourrait permettre à l'appareil de continuer à fonctionner jusqu'à ce que les réparations soient effectuées. Le réparateur compare cette situation à un lustre : une simple ampoule grillée n’éteint pas automatiquement tout l’éclairage. Il estime que le même raisonnement devrait s’appliquer aux téléviseurs équipés de dizaines, voire de centaines de LED. Dans la vidéo, il suggère que de telles solutions pourraient inciter les clients à acheter un nouvel appareil plutôt que de le faire réparer.
Comment fonctionne le rétroéclairage LED ? Dans la plupart des téléviseurs, des LED sont intégrées pour assurer un éclairage uniforme de l'écran. Une diode défectueuse n'interrompt généralement pas tout le circuit. Souvent, un court-circuit se produit, permettant aux autres composants de continuer à fonctionner. Cependant, l'électronique de contrôle détecte la modification des paramètres électriques et l'enregistre comme un défaut. Selon Fleckney, c'est ce signal qui déclenche la procédure bloquant l'affichage de l'image. Remplacer les bandes LED n'est pas une mince affaire. Sur de nombreux modèles, il faut démonter presque entièrement le téléviseur, retirer la dalle et plusieurs couches de diffuseurs. Cette opération est longue et peut facilement endommager l'écran. C'est pourquoi le coût de la réparation peut être si élevé que certains utilisateurs préfèrent acheter un nouveau téléviseur. Selon l'auteur du film, de nombreux téléviseurs qui finissent dans les déchets électroniques pourraient encore fonctionner pendant de nombreuses années après la réparation d'un défaut mineur de rétroéclairage.
Bien que la vidéo ait connu un immense succès, il convient de noter que les fabricants de téléviseurs n'ont pas réagi à ces allégations. L'utilisation de dispositifs de surveillance du rétroéclairage est une pratique courante dans l'industrie électronique. Leur but pourrait être de protéger les alimentations contre d'autres dommages ou de détecter des défauts susceptibles d'entraîner des pannes ultérieures. Cela ne signifie pas automatiquement que chaque cas d'extinction d'un téléviseur après la défaillance d'une seule diode est le résultat d'appareils délibérément conçus pour raccourcir leur durée de vie. Fleckney souligne lui-même que les utilisateurs ne doivent pas tenter de telles modifications eux-mêmes. À l'intérieur des téléviseurs se trouvent des composants d'alimentation qui stockent une haute tension et qui, même après que l'appareil est débranché, peuvent présenter un risque grave pour la santé et la vie.
Pour étayer son propos, Fleckney a démontré comment il avait réparé un téléviseur de 60 pouces endommagé. Au lieu de remplacer tout le système de rétroéclairage LED, il a opté pour une expérience beaucoup plus simple. Le signal d'erreur du rétroéclairage sur la carte mère a été court-circuité. De ce fait, le logiciel ne recevait plus d'informations concernant la LED défectueuse. Après cette modification, le téléviseur a démarré sans problème et a affiché une image. Selon l'auteur de l'enregistrement, la qualité d'image est restée pratiquement inchangée, malgré la présence d'une LED défectueuse. Fleckney affirme que la plupart des utilisateurs ne remarqueraient pas la différence lors d'une utilisation quotidienne. L'élément le plus controversé de toute cette affaire concerne les allégations relatives aux intentions du fabricant. Le technicien britannique estime que le mécanisme qui coupe l'alimentation du téléviseur lorsqu'il détecte une légère variation de courant n'est pas conçu pour protéger l'appareil. Il pense que le logiciel pourrait permettre à l'appareil de continuer à fonctionner jusqu'à ce que les réparations soient effectuées. Le réparateur compare cette situation à un lustre : une simple ampoule grillée n’éteint pas automatiquement tout l’éclairage. Il estime que le même raisonnement devrait s’appliquer aux téléviseurs équipés de dizaines, voire de centaines de LED. Dans la vidéo, il suggère que de telles solutions pourraient inciter les clients à acheter un nouvel appareil plutôt que de le faire réparer.
Comment fonctionne le rétroéclairage LED ? Dans la plupart des téléviseurs, des LED sont intégrées pour assurer un éclairage uniforme de l'écran. Une diode défectueuse n'interrompt généralement pas tout le circuit. Souvent, un court-circuit se produit, permettant aux autres composants de continuer à fonctionner. Cependant, l'électronique de contrôle détecte la modification des paramètres électriques et l'enregistre comme un défaut. Selon Fleckney, c'est ce signal qui déclenche la procédure bloquant l'affichage de l'image. Remplacer les bandes LED n'est pas une mince affaire. Sur de nombreux modèles, il faut démonter presque entièrement le téléviseur, retirer la dalle et plusieurs couches de diffuseurs. Cette opération est longue et peut facilement endommager l'écran. C'est pourquoi le coût de la réparation peut être si élevé que certains utilisateurs préfèrent acheter un nouveau téléviseur. Selon l'auteur du film, de nombreux téléviseurs qui finissent dans les déchets électroniques pourraient encore fonctionner pendant de nombreuses années après la réparation d'un défaut mineur de rétroéclairage.
Bien que la vidéo ait connu un immense succès, il convient de noter que les fabricants de téléviseurs n'ont pas réagi à ces allégations. L'utilisation de dispositifs de surveillance du rétroéclairage est une pratique courante dans l'industrie électronique. Leur but pourrait être de protéger les alimentations contre d'autres dommages ou de détecter des défauts susceptibles d'entraîner des pannes ultérieures. Cela ne signifie pas automatiquement que chaque cas d'extinction d'un téléviseur après la défaillance d'une seule diode est le résultat d'appareils délibérément conçus pour raccourcir leur durée de vie. Fleckney souligne lui-même que les utilisateurs ne doivent pas tenter de telles modifications eux-mêmes. À l'intérieur des téléviseurs se trouvent des composants d'alimentation qui stockent une haute tension et qui, même après que l'appareil est débranché, peuvent présenter un risque grave pour la santé et la vie.
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