Test Incantation (PS5) - Un jeu horrifique inspiré du film taïwanais

Publié le: 14/07/2026 @ 15:19:13: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Avant d'aborder le jeu vidéo Incantation, il est important de parler du film Incantation . Ce film d'horreur, inspiré du folklore taïwanais et sorti en 2022, est un titre confidentiel, presque inconnu du grand public sans son succès sur les réseaux sociaux et son ambiance angoissante qui tente même de briser le quatrième mur. L'originalité du folklore en question renforce encore cette impression. Le film s'ouvre sur le protagoniste qui implore le spectateur de mémoriser certains gestes et de réciter une sorte de prière. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'image emblématique du jeu et du film est précisément cette étrange position des mains . Après tout, Incantation relate un rituel pour le moins singulier et extrêmement dangereux, intimement lié au culte d'une divinité ancestrale nommée Mère Bouddha. Le jeu vidéo reprend ce rituel et son intrigue, nous plongeant dans la peau d'une femme déterminée à retrouver sa fille disparue. Le tout se déroule à la première personne, ce qui renforce considérablement l'immersion dans ce voyage de plus en plus troublant et imprévisible. Le début est de mauvais augure : malgré l’aide d’un policier qui propose de nous conduire jusqu’à l’endroit où notre fille pourrait se trouver, nous sommes victimes d’un accident de voiture. La voiture est immobilisée et le policier semble s’enfoncer dans les bois, ignorant nos cris. Seuls et abandonnés, nous décidons de le suivre, pour nous retrouver dans un village isolé mais habité, où rien n’est ce qu’il paraît. Les premiers personnages que nous rencontrons peuvent sembler assez « normaux », mais après quelques dizaines de minutes seulement, ils commencent à nous perturber par des épisodes et des situations de plus en plus surréalistes . Des glyphes étranges peints sur des corps, des personnes enfermées, des mannequins à moitié torturés qui semblent bouger seuls, des chemins qui se répètent sans cesse dans une boucle de plus en plus inquiétante, des individus qui divaguent, et bien d'autres choses encore. La plupart des éléments mentionnés ici se résument à des sursauts assez prévisibles, comme des mouvements en arrière-plan qui réapparaissent au premier plan de façon inattendue, ou des « transformations » soudaines de personnages. Rien de bien original, certes, mais certains parviennent à instaurer une certaine angoisse qui monte progressivement, notamment grâce à un rythme de jeu assez lent, davantage inspiré des simulateurs de marche que des survival horror plus modernes et interactifs. Bien sûr, les ennemis ne manquent pas , un véritable atout pour l'horreur d'Incantation, tout comme l'univers du jeu peut être enrichi et approfondi grâce à une série d'objets à collectionner qui permettent également de débloquer divers trophées. Il est important de noter, cependant, que le jeu fait office de préquelle au film dont il est tiré, mais les liens avec ce dernier sont presque essentiels, notamment pour comprendre le folklore et la figure de Mère Bouddha elle-même , élément central de tous les événements. Par conséquent, pour apprécier pleinement le jeu, nous recommandons de regarder le film au préalable, le jeu offrant une exploration complémentaire.
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