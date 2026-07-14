Windows 11 est officiellement disponible sur Steam Deck.

Bien que la communauté expérimente depuis longtemps l'installation de Windows sur Steam Deck, cela nécessitait jusqu'à présent le recours à des solutions non officielles et la recherche manuelle des pilotes adéquats. Valve a désormais fourni un ensemble complet de composants essentiels. Valve a publié un ensemble de pilotes couvrant la carte graphique AMD, les modules Wi-Fi et Bluetooth, l'audio et le lecteur de carte SD. Grâce à ce pilote, Windows 11 peut exploiter pleinement les fonctionnalités du périphérique sans avoir à installer de logiciel non officiel. Il s'agit d'un changement important pour les utilisateurs qui considèrent la Steam Deck non seulement comme une console, mais aussi comme un ordinateur portable. Windows permet désormais d'exécuter des applications classiques, Microsoft Office, des navigateurs, des outils de productivité et des lanceurs de jeux alternatifs comme l'application Xbox. Cependant, les principaux bénéficiaires de cette décision seront, bien entendu, les joueurs. La principale limitation de SteamOS reste les systèmes de protection anti-triche utilisés par certains jeux en ligne populaires. C'est pourquoi Steam Deck ne peut toujours pas faire tourner correctement des titres comme Fortnite, Call of Duty ou Destiny 2. Après l'installation de Windows 11, le problème disparaît. La console se transforme alors en un véritable ordinateur fonctionnant sous le système d'exploitation de Microsoft, capable d'exécuter des titres auparavant inaccessibles aux utilisateurs de SteamOS. Pour beaucoup, cela pourrait suffire à les inciter à abandonner complètement le système Linux de Valve.
Mais il y a un hic : SteamOS disparaît de votre appareil. Windows 11 ne s'installe plus en parallèle de SteamOS. Il le remplace désormais complètement, supprimant ainsi le système d'exploitation propriétaire de Valve. Bien que l'entreprise ait annoncé un assistant de double démarrage officiel permettant aux utilisateurs de choisir le système d'exploitation au démarrage, cette solution n'est pas encore disponible. Si le matériel est compatible, les utilisateurs devront patienter jusqu'à la prochaine mise à jour de SteamOS. Cela signifie que la décision de passer à Windows 11 nécessite une mûre réflexion. Le fabricant ne cache pas que l'installation de Windows n'est pas prise en charge par le support technique standard. En cas de problème après la mise à niveau du système, l'utilisateur devra le résoudre lui-même. Le modèle Steam Deck OLED requiert également une mise à jour du BIOS via SteamOS avant l'installation de Windows. La prise en charge complète du microphone Bluetooth pour la version OLED est encore en développement. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez revenir à SteamOS. Valve fournit des outils de récupération système permettant de restaurer le logiciel d'usine.
La décision de Valve témoigne de son approche de plus en plus ouverte vis-à-vis de son matériel. L'entreprise n'empêche pas les utilisateurs d'installer des systèmes d'exploitation alternatifs, mais fournit plutôt des outils pour simplifier le processus. Cette philosophie contraste nettement avec les écosystèmes fermés, où le fabricant décide des logiciels pouvant s'exécuter sur l'appareil. Si la prise en charge officielle du double démarrage est intégrée dans les prochaines mises à jour, Windows 11 et SteamOS pourront coexister sans qu'il soit nécessaire d'abandonner l'un ou l'autre système d'exploitation. Pour de nombreux joueurs, il s'agirait d'une solution très attendue et d'un argument supplémentaire en faveur de l'achat de la console portable de Valve.
Mais il y a un hic : SteamOS disparaît de votre appareil. Windows 11 ne s'installe plus en parallèle de SteamOS. Il le remplace désormais complètement, supprimant ainsi le système d'exploitation propriétaire de Valve. Bien que l'entreprise ait annoncé un assistant de double démarrage officiel permettant aux utilisateurs de choisir le système d'exploitation au démarrage, cette solution n'est pas encore disponible. Si le matériel est compatible, les utilisateurs devront patienter jusqu'à la prochaine mise à jour de SteamOS. Cela signifie que la décision de passer à Windows 11 nécessite une mûre réflexion. Le fabricant ne cache pas que l'installation de Windows n'est pas prise en charge par le support technique standard. En cas de problème après la mise à niveau du système, l'utilisateur devra le résoudre lui-même. Le modèle Steam Deck OLED requiert également une mise à jour du BIOS via SteamOS avant l'installation de Windows. La prise en charge complète du microphone Bluetooth pour la version OLED est encore en développement. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez revenir à SteamOS. Valve fournit des outils de récupération système permettant de restaurer le logiciel d'usine.
La décision de Valve témoigne de son approche de plus en plus ouverte vis-à-vis de son matériel. L'entreprise n'empêche pas les utilisateurs d'installer des systèmes d'exploitation alternatifs, mais fournit plutôt des outils pour simplifier le processus. Cette philosophie contraste nettement avec les écosystèmes fermés, où le fabricant décide des logiciels pouvant s'exécuter sur l'appareil. Si la prise en charge officielle du double démarrage est intégrée dans les prochaines mises à jour, Windows 11 et SteamOS pourront coexister sans qu'il soit nécessaire d'abandonner l'un ou l'autre système d'exploitation. Pour de nombreux joueurs, il s'agirait d'une solution très attendue et d'un argument supplémentaire en faveur de l'achat de la console portable de Valve.
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