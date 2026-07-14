Samsung sous le feu des critiques : les données des utilisateurs seraient utilisées pour entraîner l'IA

Publié le: 14/07/2026 @ 00:33:43: Par Nic007 Dans "Programmation"
Les utilisateurs de l'application Samsung Health reçoivent désormais une notification leur demandant leur consentement pour l'utilisation de leurs données de santé afin d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Cependant, le point le plus controversé n'est pas l'utilisation des données en elle-même, mais plutôt la manière dont le fabricant a lié ce consentement à la fonction principale de l'application : la synchronisation des informations qui y sont stockées. Samsung Health a ajouté une nouvelle option intitulée « Consentement à l’utilisation des données de santé pour l’entraînement et la modélisation par IA ». Lorsqu’elle est désactivée, les utilisateurs reçoivent un message les informant que leurs données de santé ne seront plus synchronisées avec leur compte Samsung et que les informations stockées pourront être supprimées, sauf si la loi exige leur conservation. L'éventail des données utilisées pour entraîner les modèles d'IA est très vaste. Il comprend les mensurations corporelles, les informations sur l'activité physique, le nombre de pas, la qualité du sommeil et la nutrition. La liste inclut également les données relatives aux médicaments, aux prescriptions et aux dosages, les dossiers médicaux contenant les diagnostics, les résultats d'examens et l'historique des traitements, ainsi que les informations liées au suivi du cycle menstruel et à certains indicateurs physiologiques.
Samsung explique que ces données serviront à entraîner des modèles d'intelligence artificielle, à améliorer les algorithmes d'analyse de santé et à développer de nouvelles fonctionnalités pour l'application. L'entreprise précise également que le processus pourrait nécessiter une analyse humaine. À ce stade, on ignore toutefois si toutes les données utilisées pour l'entraînement des modèles sont anonymisées et quelles mesures de sécurité spécifiques sont mises en place pour empêcher l'identification des utilisateurs. Le fabricant n'a pas encore fourni d'informations détaillées sur le traitement de ces données. Le site web qui a révélé l'information a déjà contacté Samsung pour obtenir une déclaration officielle. Les questions portent à la fois sur le fonctionnement de la nouvelle fonctionnalité et sur les règles de stockage et de protection des données de santé des utilisateurs. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le fabricant n'a pas encore répondu.
Comparativement à de nombreux autres services utilisant l'intelligence artificielle, le plus intéressant ici n'est pas l'entraînement des modèles d'IA en lui-même, mais le fait que la synchronisation des données dépende du consentement à leur utilisation. On pourrait croire que Samsung laisse le choix aux utilisateurs d'applications : soit vous fournissez vos données, soit vous n'obtenez rien. C'est précisément ce qui est le plus controversé.
Samsung explique que ces données serviront à entraîner des modèles d'intelligence artificielle, à améliorer les algorithmes d'analyse de santé et à développer de nouvelles fonctionnalités pour l'application. L'entreprise précise également que le processus pourrait nécessiter une analyse humaine. À ce stade, on ignore toutefois si toutes les données utilisées pour l'entraînement des modèles sont anonymisées et quelles mesures de sécurité spécifiques sont mises en place pour empêcher l'identification des utilisateurs. Le fabricant n'a pas encore fourni d'informations détaillées sur le traitement de ces données. Le site web qui a révélé l'information a déjà contacté Samsung pour obtenir une déclaration officielle. Les questions portent à la fois sur le fonctionnement de la nouvelle fonctionnalité et sur les règles de stockage et de protection des données de santé des utilisateurs. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le fabricant n'a pas encore répondu.
Comparativement à de nombreux autres services utilisant l'intelligence artificielle, le plus intéressant ici n'est pas l'entraînement des modèles d'IA en lui-même, mais le fait que la synchronisation des données dépende du consentement à leur utilisation. On pourrait croire que Samsung laisse le choix aux utilisateurs d'applications : soit vous fournissez vos données, soit vous n'obtenez rien. C'est précisément ce qui est le plus controversé.
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