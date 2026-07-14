Microsoft prépare des modifications de l'intégration d'Android avec Windows 11

Microsoft travaille à une intégration plus poussée entre les smartphones Android et Windows 11. Des tests ont révélé des fonctionnalités qui réduisent la nécessité d'utiliser son téléphone lorsqu'on travaille sur un ordinateur. L'entreprise souhaite que les utilisateurs puissent consulter leurs messages, photos, historique d'activité et partager des fichiers sans avoir à lancer d'applications supplémentaires. Ces nouvelles solutions sont actuellement développées en interne, et on ne sait pas encore quand elles seront disponibles dans les versions publiques de Windows 11. Elles suscitent déjà de l'intérêt, Microsoft cherchant à créer un écosystème similaire à celui qu'Apple propose depuis des années pour les ordinateurs Mac et les iPhones. Depuis plusieurs années, les utilisateurs d'Android peuvent utiliser les applications Phone Link et Link to Windows pour recevoir des notifications, passer des appels et envoyer des SMS depuis leur ordinateur. Cependant, Microsoft a reconnu que le modèle d'intégration actuel n'exploite pas pleinement le potentiel des deux appareils.
D'après les informations révélées par Windows Central, la société développe de nouvelles fonctionnalités qui seront beaucoup plus profondément intégrées directement à Windows 11. Certaines d'entre elles pourraient même limiter le rôle de l'application Phone Link elle-même. L'une des principales nouveautés est le panneau « Compagnon téléphonique » étendu, accessible depuis le menu Démarrer. Au lieu de lancer une application distincte, les utilisateurs pourront consulter l'activité récente de leur smartphone directement dans l'interface système. Les activités récentes, les messages et les photos enregistrés sur le téléphone s'afficheront à l'écran. Microsoft souhaite simplifier l'accès aux fonctions fréquemment utilisées et éviter de devoir constamment jongler entre les appareils. Cette solution est similaire à la philosophie développée par Apple, où l'ordinateur et le smartphone fonctionnent ensemble de manière pratiquement imperceptible pour l'utilisateur.
Microsoft teste également un nouveau menu dans la barre des tâches. Un clic sur l'icône du téléphone permettra aux utilisateurs d'accéder aux principales fonctionnalités de l'appareil. Sous Windows 11, vous pourrez activer le mode « Ne pas déranger », régler le volume, émettre un signal pour retrouver un téléphone perdu ou transférer rapidement des fichiers par simple glisser-déposer. Cette solution vise à intégrer davantage les deux appareils dans un environnement de travail unique. L'un des changements les plus pratiques pourrait être une refonte du presse-papiers système. Actuellement, seul le dernier élément copié est synchronisé entre Android et Windows. Microsoft teste la possibilité de transférer l'intégralité de l'historique du presse-papiers. Les utilisateurs pourront ainsi retrouver leurs textes, adresses ou fragments de documents copiés précédemment, quel que soit l'appareil sur lequel ils ont été enregistrés. Pour les personnes travaillant simultanément sur un ordinateur et un smartphone, cela peut considérablement faciliter l'utilisation quotidienne des deux plateformes.
Autre nouveauté : la communication. Microsoft développe une application Messages distincte pour Windows 11. Cette application synchronisera les SMS de votre téléphone et vous permettra de passer des appels sans ouvrir Phone Link. Si la fonctionnalité en elle-même n’est pas nouvelle, son intégration dans une application dédiée laisse penser que l’entreprise souhaite développer considérablement la communication au sein du système d’exploitation. Des attentes existent également concernant la prise en charge de la norme RCS, bien que Microsoft n'ait pas encore confirmé de tels projets. Les premières réactions de la communauté montrent que les nouvelles fonctionnalités suscitent à la fois enthousiasme et inquiétudes. Certains utilisateurs espèrent une expérience utilisateur bien plus fluide entre Windows et Android, estimant que Microsoft rattrape enfin son retard sur Apple. D'autres s'inquiètent des problèmes de confidentialité et du nombre croissant de services exigeant une connexion via un compte Microsoft.
On craint également que Windows ait encore du chemin à parcourir avant d'offrir le même niveau d'intégration que les Mac et les iPhone. Apple conçoit simultanément le matériel et les logiciels, ce qui facilite le développement de fonctionnalités compatibles avec plusieurs appareils. L'entreprise travaille sans relâche depuis plusieurs années à améliorer l'interopérabilité de Windows avec les appareils mobiles. En 2023, une intégration similaire a également été proposée aux utilisateurs d'iPhone, qui peuvent ainsi recevoir des appels et des messages, et accéder à leurs contacts sur les ordinateurs Windows 11. Cette intégration inclut également l'accès aux photos stockées sur iCloud. Cependant, les derniers tests montrent que Microsoft privilégie actuellement Android. Cette plateforme devrait bénéficier du plus grand nombre de nouvelles fonctionnalités. Si toutes les fonctionnalités sont intégrées à la version finale de Windows 11, l'utilisation de son téléphone pendant le travail sur ordinateur pourrait être radicalement différente d'aujourd'hui. Microsoft souhaite que le smartphone cesse d'être un appareil distinct et devienne partie intégrante de l'environnement Windows.
D'après les informations révélées par Windows Central, la société développe de nouvelles fonctionnalités qui seront beaucoup plus profondément intégrées directement à Windows 11. Certaines d'entre elles pourraient même limiter le rôle de l'application Phone Link elle-même. L'une des principales nouveautés est le panneau « Compagnon téléphonique » étendu, accessible depuis le menu Démarrer. Au lieu de lancer une application distincte, les utilisateurs pourront consulter l'activité récente de leur smartphone directement dans l'interface système. Les activités récentes, les messages et les photos enregistrés sur le téléphone s'afficheront à l'écran. Microsoft souhaite simplifier l'accès aux fonctions fréquemment utilisées et éviter de devoir constamment jongler entre les appareils. Cette solution est similaire à la philosophie développée par Apple, où l'ordinateur et le smartphone fonctionnent ensemble de manière pratiquement imperceptible pour l'utilisateur.
Microsoft teste également un nouveau menu dans la barre des tâches. Un clic sur l'icône du téléphone permettra aux utilisateurs d'accéder aux principales fonctionnalités de l'appareil. Sous Windows 11, vous pourrez activer le mode « Ne pas déranger », régler le volume, émettre un signal pour retrouver un téléphone perdu ou transférer rapidement des fichiers par simple glisser-déposer. Cette solution vise à intégrer davantage les deux appareils dans un environnement de travail unique. L'un des changements les plus pratiques pourrait être une refonte du presse-papiers système. Actuellement, seul le dernier élément copié est synchronisé entre Android et Windows. Microsoft teste la possibilité de transférer l'intégralité de l'historique du presse-papiers. Les utilisateurs pourront ainsi retrouver leurs textes, adresses ou fragments de documents copiés précédemment, quel que soit l'appareil sur lequel ils ont été enregistrés. Pour les personnes travaillant simultanément sur un ordinateur et un smartphone, cela peut considérablement faciliter l'utilisation quotidienne des deux plateformes.
Autre nouveauté : la communication. Microsoft développe une application Messages distincte pour Windows 11. Cette application synchronisera les SMS de votre téléphone et vous permettra de passer des appels sans ouvrir Phone Link. Si la fonctionnalité en elle-même n’est pas nouvelle, son intégration dans une application dédiée laisse penser que l’entreprise souhaite développer considérablement la communication au sein du système d’exploitation. Des attentes existent également concernant la prise en charge de la norme RCS, bien que Microsoft n'ait pas encore confirmé de tels projets. Les premières réactions de la communauté montrent que les nouvelles fonctionnalités suscitent à la fois enthousiasme et inquiétudes. Certains utilisateurs espèrent une expérience utilisateur bien plus fluide entre Windows et Android, estimant que Microsoft rattrape enfin son retard sur Apple. D'autres s'inquiètent des problèmes de confidentialité et du nombre croissant de services exigeant une connexion via un compte Microsoft.
On craint également que Windows ait encore du chemin à parcourir avant d'offrir le même niveau d'intégration que les Mac et les iPhone. Apple conçoit simultanément le matériel et les logiciels, ce qui facilite le développement de fonctionnalités compatibles avec plusieurs appareils. L'entreprise travaille sans relâche depuis plusieurs années à améliorer l'interopérabilité de Windows avec les appareils mobiles. En 2023, une intégration similaire a également été proposée aux utilisateurs d'iPhone, qui peuvent ainsi recevoir des appels et des messages, et accéder à leurs contacts sur les ordinateurs Windows 11. Cette intégration inclut également l'accès aux photos stockées sur iCloud. Cependant, les derniers tests montrent que Microsoft privilégie actuellement Android. Cette plateforme devrait bénéficier du plus grand nombre de nouvelles fonctionnalités. Si toutes les fonctionnalités sont intégrées à la version finale de Windows 11, l'utilisation de son téléphone pendant le travail sur ordinateur pourrait être radicalement différente d'aujourd'hui. Microsoft souhaite que le smartphone cesse d'être un appareil distinct et devienne partie intégrante de l'environnement Windows.
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