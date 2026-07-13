L'iPhone chauffe après la nouvelle mise à jour. Les utilisateurs sont furieux contre Apple.

Fin juin, Apple a publié la mise à jour iOS 26.5.2, qui corrigeait principalement plus de 25 failles de sécurité affectant notamment le noyau du système et le moteur WebKit. Après son installation, certains utilisateurs ont signalé des problèmes de consommation d'énergie excessive et une augmentation significative de la température de leurs smartphones. La mise à jour a été déployée pour les modèles d'iPhone compatibles en tant que correctif de sécurité important. Cependant, des utilisateurs signalent des problèmes assez sérieux après son installation : les smartphones atteignent des températures anormalement élevées et leur batterie se décharge plus rapidement, même en utilisation normale. Un utilisateur d'iPhone 16 Pro Max a signalé qu'après la mise à jour, l'autonomie de sa batterie avait considérablement diminué. Il a d'abord pensé que cela était dû à la chaleur ambiante. Il a ensuite conclu que le problème était apparu uniquement après l'installation de la nouvelle version du système.
Les experts rappellent que la décharge rapide de la batterie et la surchauffe excessive de l'appareil surviennent souvent simultanément et indiquent généralement un dysfonctionnement d'un processus système ou d'une application. Cela ne signifie pas forcément que le système d'exploitation lui-même est en cause. Une autre cause possible pourrait être les applications fonctionnant en arrière-plan. Par le passé, des utilisateurs d'iPhone ont signalé à plusieurs reprises des problèmes similaires après des mises à jour d'applications comme Facebook et Instagram, ce qui pouvait augmenter considérablement la consommation de la batterie pendant un certain temps après la sortie des nouvelles versions. Apple met à votre disposition des outils pour vous aider à identifier les applications qui consomment le plus de batterie. Les réglages système vous permettent de consulter des statistiques détaillées sur la consommation d'énergie et de vérifier l'activité des programmes en arrière-plan. Vous pouvez ainsi déterminer plus facilement si le problème est dû à une mise à jour système ou à une application spécifique.
Certains utilisateurs affirment également que les problèmes ont disparu après le passage à la version bêta d'iOS 27. Il convient de rappeler que les logiciels bêta ne sont pas destinés à un usage quotidien et peuvent contenir d'autres bugs et des fonctionnalités non finalisées. Apple n'a pas encore fait de commentaire à ce sujet. On ignore si un correctif sera publié pour résoudre ces problèmes et, le cas échéant, quand. Ce n'est probablement qu'une question de temps.
Les experts rappellent que la décharge rapide de la batterie et la surchauffe excessive de l'appareil surviennent souvent simultanément et indiquent généralement un dysfonctionnement d'un processus système ou d'une application. Cela ne signifie pas forcément que le système d'exploitation lui-même est en cause. Une autre cause possible pourrait être les applications fonctionnant en arrière-plan. Par le passé, des utilisateurs d'iPhone ont signalé à plusieurs reprises des problèmes similaires après des mises à jour d'applications comme Facebook et Instagram, ce qui pouvait augmenter considérablement la consommation de la batterie pendant un certain temps après la sortie des nouvelles versions. Apple met à votre disposition des outils pour vous aider à identifier les applications qui consomment le plus de batterie. Les réglages système vous permettent de consulter des statistiques détaillées sur la consommation d'énergie et de vérifier l'activité des programmes en arrière-plan. Vous pouvez ainsi déterminer plus facilement si le problème est dû à une mise à jour système ou à une application spécifique.
Certains utilisateurs affirment également que les problèmes ont disparu après le passage à la version bêta d'iOS 27. Il convient de rappeler que les logiciels bêta ne sont pas destinés à un usage quotidien et peuvent contenir d'autres bugs et des fonctionnalités non finalisées. Apple n'a pas encore fait de commentaire à ce sujet. On ignore si un correctif sera publié pour résoudre ces problèmes et, le cas échéant, quand. Ce n'est probablement qu'une question de temps.
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