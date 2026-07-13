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Apple prépare une version serveur du processeur M7.
Publié le: 13/07/2026 @ 19:02:52: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleSelon des sources internes, Apple entend se concentrer davantage sur le développement des capacités d'intelligence artificielle de ses processeurs. L'entreprise envisagerait d'abandonner les versions Pro, Max et Ultra du futur processeur M6 afin d'accélérer le développement de la famille M7. Le processeur M7 devrait être lancé au premier semestre 2027 et intégrera un Neural Engine considérablement amélioré. Le M7 Ultra constituerait également la base de la nouvelle solution serveur d'Apple, prenant en charge jusqu'à 1,5 To de RAM et conçue pour l'IA et le cloud computing.

Il est important de rappeler que le Neural Engine a fait son apparition en 2017, en même temps que le processeur A11 Bionic de l'iPhone X. Initialement, il était principalement utilisé pour les tâches de vision par ordinateur, notamment Face ID, les Animoji et les fonctionnalités de réalité augmentée. Cette technologie est ensuite devenue partie intégrante des processeurs de la série M pour les ordinateurs Mac. Bien que les développements logiciels d'IA d'Apple soient encore en retrait par rapport à certains concurrents, son matériel est considéré comme l'un des points forts de l'entreprise. De plus, le traitement des données directement sur l'appareil permet à Apple de privilégier la confidentialité des utilisateurs, car moins d'informations sont envoyées aux services cloud. Et aujourd'hui, il s'agit d'un avantage non négligeable à prendre en compte par les acheteurs.
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