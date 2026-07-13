Test Pretty Girls Klondike Solitaire PLUS (Nintendo Switch) - Du solitaire assisté

Publié le: 13/07/2026 @ 15:30:05: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Dans cette série développé par Zoo Corporation et édité par Eastasiasoft, la formule est bien connue des amateurs de petits jeux d'arcade à petit prix : prendre un grand classique du jeu de société ou de cartes, et l'habiller avec une esthétique anime axée sur le fanservice (l'atout charme). Dans cet épisode PLUS (qui est une version enrichie du jeu sorti initialement en 2021), l'éditeur recycle le célébrissime Klondike, la variante la plus populaire du Solitaire. Le but reste inchangé : empiler les cartes par couleur, de l'As au Roi, en alternant les couleurs rouge et noire sur le plateau pour libérer les cartes cachées. Qu'apporte cette version augmentée par rapport à l'original ? Il y a tout d'abord un casting élargi, le jeu propose désormais de jouer face à 11 jeunes femmes au style anime (allant de la beauté froide à la tsundere). De plus, pour éviter de se retrouver bloqué (le grand drame du solitaire), cette version intègre des bonus limités selon la difficulté : Shuffle (Mélanger à nouveau les cartes restantes), Reveal (Révéler une carte bloquée sous une pile pour la remettre en jeu), et encore Undo (Le classique retour en arrière pour corriger une erreur).
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