Waze pense aux deux-roues : le mode moto est arrivé (et plus encore).

Waze se met à jour avec une série de nouvelles fonctionnalités qui, pour une fois, ne se limitent pas à des changements esthétiques. L'application de navigation de Google introduit aujourd'hui des nouveautés qui transforment véritablement l'expérience utilisateur : un mode dédié aux motards , un nouvel assistant vocal qui comprend le langage naturel et une navigation qui apprend de nos habitudes. La nouveauté la plus intéressante, du moins sur le papier, est le mode moto . Waze utilise l'IA pour calculer des itinéraires adaptés aux deux-roues : routes plus étroites, raccourcis réservés aux motos et, surtout, avertissements concernant les dangers spécifiques aux motocyclistes, tels que les nids-de-poule, les dos d'âne, les passages à niveau surélevés, la fin de la bande d'arrêt d'urgence et les ponts étroits. Les données proviennent à la fois du trafic en temps réel et d'une communauté de contributeurs spécialisés dans les cartes moto . Le lancement débute en Argentine, au Brésil, en Colombie, en Malaisie, au Mexique, au Pérou et aux Philippines ; l'Europe n'est donc pas concernée pour le moment, mais d'autres pays suivront dans les prochains mois.
Pour les automobilistes, la navigation personnalisée est désormais disponible : Waze propose des itinéraires en fonction des trajets précédents, et non plus seulement du trafic actuel. Si vous préférez l’autoroute aux routes secondaires encombrées de feux tricolores, l’application le détecte et la suggère en priorité . Ceux qui ne souhaitent pas ce profilage peuvent le désactiver dans les paramètres. Cette fonctionnalité est déjà disponible dans le monde entier . Il existe ensuite le mode silencieux , que Waze décrit comme « moins bavard ». Lorsqu'il est activé, les annonces vocales sont réduites au strict minimum. Les alertes importantes concernant les dangers, les virages et les voies sont toujours diffusées, mais moins fréquemment : un mode pratique pour ceux qui écoutent de la musique ou des podcasts et ne souhaitent pas être interrompus toutes les trente secondes. Ce mode est déjà disponible dans le monde entier sur Android et iOS.
Du côté de Gemini , deux nouvelles fonctionnalités font leur apparition. La première concerne le signalement conversationnel des routes : vous pouviez déjà signaler les ralentissements en parlant, vous pouvez désormais également suggérer des mises à jour de la carte de manière naturelle, par exemple en disant « la route est fermée ici ». Waze envoie le rapport à des rédacteurs locaux qui le vérifient et le mettent à jour. La deuxième nouveauté, encore en version bêta pour la communauté mondiale, est la recherche de destinations via le chat : vous pouvez demander « trouve-moi un bar ouvert maintenant » ou « trouve-moi un parking près du centre commercial » et Waze répond avec une liste consultable.
Waze se trouve à un tournant intéressant. D'une part, l'application doit justifier sa présence face à Google Maps , et d'autre part, elle bénéficie d'une communauté d'utilisateurs fidèles qui apprécient son approche collaborative. Les nouvelles fonctionnalités annoncées aujourd'hui constituent un pas dans la bonne direction, notamment le mode moto, qui comble un véritable manque que d'autres systèmes de navigation comme Sygic avaient déjà commencé à combler. Le véritable test aura lieu lors de son arrivée en Italie et de la qualité des données collectées par la communauté locale.
Pour les automobilistes, la navigation personnalisée est désormais disponible : Waze propose des itinéraires en fonction des trajets précédents, et non plus seulement du trafic actuel. Si vous préférez l’autoroute aux routes secondaires encombrées de feux tricolores, l’application le détecte et la suggère en priorité . Ceux qui ne souhaitent pas ce profilage peuvent le désactiver dans les paramètres. Cette fonctionnalité est déjà disponible dans le monde entier . Il existe ensuite le mode silencieux , que Waze décrit comme « moins bavard ». Lorsqu'il est activé, les annonces vocales sont réduites au strict minimum. Les alertes importantes concernant les dangers, les virages et les voies sont toujours diffusées, mais moins fréquemment : un mode pratique pour ceux qui écoutent de la musique ou des podcasts et ne souhaitent pas être interrompus toutes les trente secondes. Ce mode est déjà disponible dans le monde entier sur Android et iOS.
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Waze se trouve à un tournant intéressant. D'une part, l'application doit justifier sa présence face à Google Maps , et d'autre part, elle bénéficie d'une communauté d'utilisateurs fidèles qui apprécient son approche collaborative. Les nouvelles fonctionnalités annoncées aujourd'hui constituent un pas dans la bonne direction, notamment le mode moto, qui comble un véritable manque que d'autres systèmes de navigation comme Sygic avaient déjà commencé à combler. Le véritable test aura lieu lors de son arrivée en Italie et de la qualité des données collectées par la communauté locale.
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